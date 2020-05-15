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15-20 yaş arasındaki gençler uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı

15-20 yaş arasındaki gençler uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki gençler, uzun aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

İzmir'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

TÜİK verilerine göre 15-20 yaş grubunda yaklaşık 330 bin kişinin yaşadığı kentte, sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan gençlerden bazıları sahil kesiminde yürüyüşü tercih etti.

Hava sıcaklığının gün içinde 37 dereceye kadar çıkmasının beklendiği İzmir'de gençlerden bazıları bisiklete binerken, bazıları da paten kaydı. 

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Kahramanmaraş'ta 11.00'den itibaren maske takarak sokağa çıkmaya başlayan gençler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yürüyüş yaptı. 

Kentin özellikle Trabzon Caddesi'nde yoğunluk oluşturan gençler, güneşli havanın keyfini çıkardı kimileri de ailesiyle alışveriş yaptı.

Bazı gençler de belediyeler tarafından dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yapılan park ve bahçelerde yürüyüş yaparak banklarda oturdu.

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Kilis
Kilis'te de 15-20 yaş arası gençler sosyal mesafe kuralına uygun şekilde dışarı çıktı.

İznini Cumhuriyet Meydanı'nda geçiren Gürkan Kaya, yaklaşık 2 ay sonra ilk defa dışarı çıktığı belirterek, uygulamanın belirli aralıklarla tekrarlanması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, denetimlerini sıkılaştıran polis ekipleri vatandaşı sosyal mesafe ve maske kuralları başta olmak üzere alınan tedbirlere uymaları yönünde uyardı.

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Şanlıurfa
Şanlıurfa'da Sultan Fatih Mehmet, Turgut Özal, Şehitlik parkları gibi alanlarda sosyal mesafe kuralına dikkat ederek buluşan gençler güzel havanın tadını çıkardı. Bazı gençler yürüyüş yaparken bazıları da bisiklet kullanmayı tercih etti. 

Arkadaşlarıyla buluşan Mahmut Yılmaz, uzun bir sürenin ardından dışarı çıkabildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Parka geldik arkadaşlarımla buluştuk, hepimiz maske takıyoruz ve mesafemizi koruyoruz. İnşallah bu hastalık bir an önce biter de biz de rahat rahat sokağa çıkıp dolaşırız." dedi.

Abdullah Turan ise dışarı çıkmayı çok özlediğini aktararak, bir an önce yeni tip koronavirüs salgınının bitmesi temennisinde bulundu. 

Gençler Konyaaltı Sahili yolunda 'Erik Dalı' oynadı
Antalya'da saat 11.00'den itibaren maske takarak sokağa çıkmaya başlayan gençler, sosyal mesafe kuralına uygun hareket etti.

Bir grup genç, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan çift şeritli yolunda "Erik Dalı" şarkısı eşliğinde oynadı. Gençler, bol bol fotoğraf çekti. 

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Marmaris'te plajlar gençler için açıldı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde gençler, sosyal mesafe kuralına uyarak, maske takıp park ve bahçelerde gezdi, bisiklete bindi. 

Bodrum'un Neyzen Tevfik, Atatürk, Cumhuriyet, Paşatarlası caddeleri ile Belediye Meydanı'nda gençler sosyal mesafe kuralına uyarak yürüyüş yaptı, deniz manzaralı alanlarda vakit geçirdi.

Marmaris'te ise kapalı tutulan sahil yürüyüş yolları 15-20 yaş grubu gençlere açıldı. Gençler, Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Atatürk Caddesi ile sahil yolunda yürüdü.

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