15-20 yaş grubu gençler bir kez daha sokağa çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 11.00-15.00 saatlerinde kaldırılan 15-20 yaş grubu gençler, bugün 3'üncü kez dışarı çıktı.

Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 11.00-15.00 saatlerinde kaldırılan 15-20 yaş grubu gençler, bugün 3'üncü kez dışarı çıktı.

Arkadaşlarıyla dışarı çıkan gençler, sosyal mesafe kuralına uygun davranmaya çalıştı.

Mevsime göre soğuk ve yağmurlu hava nedeniyle yoğunluğun olmadığı caddelerde gençler, arkadaşlarıyla dolaşmayı tercih etti.

Gençlerin zaman zaman bisiklet ve elektrikli scooter ile gezdikleri görüldü.