15-20 yaş grubu gençler Ramazan Bayramı öncesinde sokakları doldurdu

Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıktı.

Adana

Adana'da sıcak hava nedeniyle, sokağa çıkan gençlerin bir kısmı gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Cadde ve sokaklarda maske takarak önlem alan gençler, sosyal mesafeyi koruyarak birbirleriyle sohbet etti.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, Ambaryolu ve Bankalar Caddesi'nde, 15-20 yaş arası gençler, kendilerine tanınan 4 saatlik izinle aileleriyle bayram alışverişi yaptı.

Bayram için aileler, şeker, tatlı, gıda malzemeleri alırken, gençlerin de kendilerine elbise, ayakkabı ve kişisel malzemeler baktıkları gözlendi.

Aynı saatte ayrıca, park ve bahçelerde de vakit geçiren gençlerin maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına kısmen dikkat ettikleri görüldü.

Aksaray

Aksaray'da da saat 11.00'den itibaren maske takarak sokağa çıkmaya başlayan gençler, kentteki parkları doldurdu.

Sosyal mesafe kuralına uyan ve maske takan gençler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Karaman'da ise arkadaşlarıyla bir araya gelerek hasret gideren gençler, belediye tarafından dezenfeksiyonu yapılan park ve bahçelerde oturdu.

Gençler sokak ve caddelerde yürüyüş yaptı, evlerine yakın mesafedeki park ve bahçelerde dolaştı.

Konya

Konya'da ikinci kez sokağa maskeleriyle çıkan gençler, sosyal mesafe kuralını gözeterek şehrin işlek cadde ve sokaklarına çıktı.

Şehirde 15-20 yaş grubundaki gençlerin Kültür Park'ı tercih etmesi dikkati çekti. Bisiklet, paten ve kaykayla parkı hareketlendiren gençler, güneşli havanın tadını çıkardı.

Gençler, Nalçacı ve İstanbul caddeleri ile Alaaddin Bulvarı'nda yürüyüş yaparken, bazıları ise arkadaşları ile vakit geçirdi.

Mersin

Mersin'de, maske takarak önlem alan gençler, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında güneşli günün keyfini yaşadı.

Gençlerin bir kısmı kıyıda bisiklet sürüp paten kayarken, bazıları da palmiyelerin altında vakit geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahil şeridinde önlemler aldı.

Hatay

Hatay'da da sosyal mesafe kuralına uyan ve maske takan gençler, güzel havanın tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 30 derece olduğu kentte özelikle gölgelik alanlarda zaman geçiren gençler, Atatürk Parkı’nda yürüyüş yaptı.

Kimi bisiklet süren kimi de arkadaşlarıyla buluşan gençler, yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Osmaniye

Osmaniye'de sokağa çıkan gençler, havanın sıcak olması nedeniyle gölgelik alanlarda bir araya gelmeyi tercih etti.

Şehrin işlek caddelerinde sosyal mesafe kuralına uyarak yürüyen gençler, sohbet edip alışveriş yaptı.