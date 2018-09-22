15 Aralık Ankara Su Kesintisi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ 2019

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 15 Aralık 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 15 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?