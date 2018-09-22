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15 Aralık Ankara Su Kesintisi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ 2019

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 15 Aralık 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 15 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
15 Aralık Ankara Su Kesintisi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ 2019

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 15 Aralık 2019 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 15 Aralık 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

15 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.12.2019 10:05:00
Tamir Tarihi: 15.12.2019 13:00:00
Detay: Mamak ilçesi Başak mahallesi1655 sokak ile 1658 sokak köşesinde su inşaat daire başkanlığı uhtesinde yapımı devam eden Q 500lük Duktil boru Dağıtım şebeke hattı imalatı esnasında kurumumuza ait Q 100lük Duktil boru içme suyu şebeke hattı'na hasar verilmesinden dolayı 13.00a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Başak mahallesi nin üst kotları

  • ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.12.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 15.12.2019 15:00:00
Detay: Fatih Sultan Mehmet mahallesi ,Eskişehir devlet yolu Yaşamkent kavşağında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi

  • POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.12.2019 08:40:00
Tamir Tarihi: 15.12.2019 13:00:00
Detay: ŞEHİTLİK MAHALLESİ KIZILCIK SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ

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