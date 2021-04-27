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15 arsa ihale yoluyla satışa çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ilçesinde yer alan toplam 300 bin metrekarelik 15 arsasını (sanayi alanı) ihale yoluyla satacak. 
15 arsa ihale yoluyla satışa çıkıyor

ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden 29 Nisan’da saat 14.00’da gerçekleştirilecek ihale canlı olarak yayınlanacak. 

ŞARTNAMELER EN GEÇ 29 NİSAN’A KADAR TESLİM EDİLEBİLECEK
Çubuk ilçesinde yer alan toplam 300 bin metrekarelik (300 dönüm) 15 arsa öncelikli olarak toptan, toptan teklif gelmemesi durumunda ise kapalı zarf usulüyle ayrı ayrı satılacak.

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Satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi en geç 29 Nisan’da saat 11.00’a kadar (Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi. No:5 Yenimahalle) Belediye Hizmet binasının 14. katında bulunan Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.

Toplam muhammen bedeli 54 milyon 870 bin 324 TL olarak belirlenen 15 adet arsa için teklif mektuplarının ise en geç 29 Nisan saat 12.00’a kadar ihalenin yapılacağı adreste Encümen Başkanlığına (Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına-7. kat) teslim edilmesi gerekiyor.

Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların satış ihalesi, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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