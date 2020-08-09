1,5 ayda aynı fabrikada ikinci yangın

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, 1,5 ay önce yangın çıkan fabrikada yine yangın çıktı. Yer kaplamaları ve suni çim üretimi yapan fabrikanın içerisini saran alevler büyümeden söndürüldü.

Gece saatlerinde, İMES Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan suni çim ve yer kaplamaları üreten fabrikanın içerisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Fabrikanın içerisinde üretim sahasında çıkan yangında çatıya doğru yükselen alevler itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİR BUÇUK AY İÇERİSİNDE İKİNCİ YANGIN

Öte yandan, aynı fabrikada 23 Haziran günü çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, fabrikanın bir kısmını saran alevler kontrol altına alınarak söndürülmüştü.