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1,5 ayın en düşük seviyesinde

Dolar/TL, güne negatif seyirle başlamasının ardından 5,7273 ile 17 Nisan'dan bu yana gördüğü en düşük seviyesine geriledi.
1,5 ayın en düşük seviyesinde

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 5,7826'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 17 Nisan'dan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 5,7273'e kadar geriledi. Dolar/TL saat 11.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,85 azalışla 5,7347'den alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde yüzde 0,57 azalışla 6,4675'den, sterlin/TL de yüzde 0,68 azalışla 7,3100 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,18 artışla 1,1274 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksi ise yüzde 0,11 azalışla 97,003 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün, Fed'in mevcut politikası konusunda rahat olduklarını ve faiz oranlarının uzun süre sabit kalmasını beklediklerini belirterek, "Şu anda politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyoruz. Faiz konusunda aşağı veya yukarı yönlü bir hareket için güçlü bir durum görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, Powell'in açıklamalarının yatırımcılar tarafından genişlemeyi destekleyici adımlar olarak değerlendirildiğini belirterek, bu durumun gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı değer kazanmasına neden olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde Ramazan Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışları ve ABD'de ham petrol stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7000'in destek, 5,8250'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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