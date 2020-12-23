15 Bin m Hat Döşedi

Çankırı Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü , 2020 yılı çalışma raporunu açıkladı. Açıklamada; kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu olmak üzere toplamda 15 bin m hat döşendiği yer aldı.

Şehrin muhtelif noktalarında kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ihtiyacı olan bölgelere müdahale eden Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri; yıl içerisinde 5 bin 820 metre kanalizasyon, 5 bin 50 metre yağmur suyu hattı döşedi. İçme suyunu yönetmeliğe uygun bir şekilde kontrol ederek izlemelerini yapan ÇASKİ ekipleri, 2020 yılında 4 bin 130 m içme suyu hat imalatı gerçekleştirdi.

Yeni yerleşim alanlarında yürütülen alt yapı çalışmalarının yanı sıra kent merkezindeki toplam 7 bin metrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı özel araçlar yardımı ile temizlenerek atık maddelerin ve suların hızlı şekilde tahliye edilmesi sağlandı.

Yıl içerisinde ihtiyaç duyulan alanlarda 70 adet fosseptik çekimi, 375 adet ana hat arızası, 397 adet abone arızası giderilirken 39 adet kanalizasyon ve 65 adet içme suyu abone bağlantısı yapıldı.

2020 yılının en önemli çalışmaları arasında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen IPA hibe programı çerçevesinde; %85’i AB, %9’u Çankırı Belediyesi ve %6’sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanacak 30 milyon Euro bütçeli “Çankırı Atık Su Projesi, Atık Su Kolektörleri ve Bağlantıları Projeleri”nin müşavirlik hizmetine ait ihalenin değerlendirme aşamasında sona gelmesi yer aldı.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, alt yapı hizmetleri ile hem mahallelerdeki hem de yerleşime yeni açılan alanlardaki gereksinimleri karşılamaya devam ettiklerini belirterek çalışmaların talep ve ihtiyaçlar öncelikli olmak üzere 7/24 esasına göre devam edeceğini ifade etti. Esen, IPA hibe programının sağlıklı yürütülebilmesi ve sekteye uğramaması için gerekli tüm çalışmaları titizlikle devam ettirdiklerini söyledi.