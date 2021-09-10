  • BIST 1.456,070
  • Altın 488,48
  • Dolar 8,4480
  • Euro 9,9650
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 18 °C
»

15 bin öğretmen atamasında başvurular, sözlü sınav, tercihler ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak, takvim açıklandı mı, başvurular başladı mı, tercihler ne zaman yapılacak? Sözlü sınavlar ne zaman? Detaylar haberimizde:
15 bin öğretmen atamasında başvurular, sözlü sınav, tercihler ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak, takvim açıklandı mı, başvurular başladı mı, tercihler ne zaman yapılacak? Sözlü sınavlar ne zaman? Detaylar haberimizde:

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacak açıklaması atama bekleyen onbinlerce öğretmen adayında heyecan oluşturdu. Yıllardır kurdukları öğretmenlik hayalinin gerçekleşmesini bekleyen adaylar, büyük bir heyecanla başvuru tarihleri ve tercih sürecinin açıklanmasını bekliyordu.

Ve o süreç de belli oldu, ilan edildi.  

MEB'in açıkladığı bilgilere göre, atanacak öğretmenler sözleşmeli olarak görev yapacak. 

15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül'de başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek. 

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ise 25 Ekim'de ilan edilecek.

Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da yapılacak. 

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvurularıı 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta gerçekleşecek...

Sözlü sınav sonuçları da 27 Aralık'ta açıklanacak. 

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de ilan edilecek. 

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, sadece 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

 

Gazeteilksayfa.com

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eğitimde Covid-19 rehberi, görsellerle yeniden düzenlendi09 Eylül 2021 Perşembe 10:23
  • Bakan Özer'den '15 bin öğretmen ataması' açıklaması09 Eylül 2021 Perşembe 10:21
  • Covid-19 hastası ve temaslısı öğrencilere mazeret izni08 Eylül 2021 Çarşamba 13:57
  • Ankara’da en fazla şubesi olan kitabevi hangisi? İşte Ankara İşler şubeleri08 Eylül 2021 Çarşamba 11:54
  • İstanbul’da en fazla şubesi olan kitabevi hangisi: İşte İstanbul İşler şubeleri:08 Eylül 2021 Çarşamba 11:43
  • Konya’da en fazla şubesi olan kitabevi hangisi? İşte Konya İşler şubeleri:08 Eylül 2021 Çarşamba 11:34
  • İzmir’de en fazla şubesi olan kitabevi hangisi? İşte İzmir İşler şubeleri:08 Eylül 2021 Çarşamba 11:28
  • Rektör Özkan: Aşı toplumun tek kurtuluşu08 Eylül 2021 Çarşamba 10:27
  • Öğretmenlerin aile birlikteliği nedeniyle yer değiştirme işlemlerinde başvuru süresi uzatıldı 08 Eylül 2021 Çarşamba 09:25
  • İzmir Fuarında İşler Kitabevleri rüzgarı07 Eylül 2021 Salı 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti