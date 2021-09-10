15 bin öğretmen atamasında başvurular, sözlü sınav, tercihler ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak, takvim açıklandı mı, başvurular başladı mı, tercihler ne zaman yapılacak? Sözlü sınavlar ne zaman? Detaylar haberimizde:

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak , takvim açıklandı mı, başvurular başladı mı, tercihler ne zaman yapılacak? Sözlü sınavlar ne zaman ? Detaylar haberimizde:

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacak açıklaması atama bekleyen onbinlerce öğretmen adayında heyecan oluşturdu. Yıllardır kurdukları öğretmenlik hayalinin gerçekleşmesini bekleyen adaylar, büyük bir heyecanla başvuru tarihleri ve tercih sürecinin açıklanmasını bekliyordu.

Ve o süreç de belli oldu, ilan edildi.

MEB'in açıkladığı bilgilere göre, atanacak öğretmenler sözleşmeli olarak görev yapacak.

15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül'de başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ise 25 Ekim'de ilan edilecek.

Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da yapılacak.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvurularıı 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta gerçekleşecek...

Sözlü sınav sonuçları da 27 Aralık'ta açıklanacak.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de ilan edilecek.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, sadece 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

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