15 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

15 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fairmont Otel'de düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne iştirak edecek.

- Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından verilecek resepsiyona katılacak.

2- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP, HDP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

4- TBMM Genel Kurulunda, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketini oluşturan düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

5- TÜİK, temmuz ayı iş gücü istatistiklerini, ağustos ayı perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

6- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'da yapılacak Dünya Kanser Liderleri Zirvesi ödül törenine katılacak.

7- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

8- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'i makamında kabul edecek.

9- Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve yönetim kurulu üyeleri ile Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

10- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 3. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, İtalya temsilcisi Umana Reyer, D Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, İspanya ekibi Unicaja Malaga ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

11- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu ilk haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, İsrail ekibi UNET Holon ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Yunanistan temsilcisi Peristeri Winmasters'i konuk edecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, aynı ülkeden PAOK ile deplasmanda karşılaşacak.

12- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8. maç haftası D, F, G ve J gruplarında 9 karşılaşmayla sona erecek.

13- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 2. haftası PTT-VakıfBank, Türk Hava Yolları-Atlas Global Yeşilyurt, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maçlarıyla başlayacak.