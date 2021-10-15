15 ilde terör operasyonu! 126 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden 54'ü yakalandı.
Polis ve jandarma tarafından İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik gen çaplı büyük bir operasyon başlatıldı.
Bu sabah saatlerinde 126 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.
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