15 ilde terör operasyonu! 126 kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 15 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden 54'ü yakalandı.

Polis ve jandarma tarafından İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik gen çaplı büyük bir operasyon başlatıldı.

Bu sabah saatlerinde 126 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.