15 kilometrelik kovalamaca çıkmaz sokakta bitti: Polis şüphelinin protez dişini aradı

Kaçmaya çalıştığı sırada protez dişini kaybeden Emre Rahman Y., "Dişimi yaptırmak için 20 bin TL verdim, tekrar yerine takmayayım mı?" diyerek polislere tepki gösterdi. Polis ise olay yerinde protez diş aradı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi’nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan motorize yunus timleri, şüphe üzerine Mudanya Bulvarı'nda ilerleyen Emre Rahman Y. yönetimindeki 16 FV 646 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobildeki 3 arkadaşı ile birlikte kaçmaya başladı. Otomobili yakalamak için kovalamaya başlayan ekipler, bölgeye takviye istedi. Kaçmaya devam eden sürücü, İstiklal Mahallesi’nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Desteğe gelen polis ekipleri, bölgeyi ablukaya alarak giriş-çıkışları kapattı. Ara sokaklarda bir süre daha kaçışını sürdüren sürücü, motorize yunus timleri tarafından çıkmaz sokakta sıkıştırıldı. Bu sefer de, otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan Emre Rahman Y., ile Cem Eren Ç. (29), Volkan A. (38) ve Yusuf Ö. (35) kıskıvrak yakalandı.

SÜRÜCÜNÜN DÜŞEN PROTEZ DİŞİNİ POLİS ARADI

Polisten yaya olarak sırada tırmandığı duvardan düşen Emre Rahman Y.’nin protez dişi kırıldı. Dişinin bulmasını isteyen Emre Rahman Y., “Dişimi yaptırmak için 20 bin TL verdim. Tekrar yerine takmayayım mı?" diyerek polislere tepki gösterdi. Polislerin aramaları sonucu bulunan protez diş, Emre Rahman Y.’ye teslim edildi.

12 BİN 600 TL CEZA

Otomobilde yapılan aramalarda ise pompalı tüfek, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Polis, 4 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 12 bin 600 TL ceza kesti.

Sürücü Emre Rahman Y., basın mensuplarının "Polisten neden kaçtın?" sorusunu "Işıkları yanmıyordu, beni kovalayınca kaçtım" şeklinde cevapladı.