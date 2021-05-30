  • BIST 1.422
  • Altın 523,818
  • Dolar 8,5610
  • Euro 10,4294
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 15 °C
»

15 kilometrelik kovalamaca çıkmaz sokakta bitti: Polis şüphelinin protez dişini aradı

Kaçmaya çalıştığı sırada protez dişini kaybeden Emre Rahman Y., "Dişimi yaptırmak için 20 bin TL verdim, tekrar yerine takmayayım mı?" diyerek polislere tepki gösterdi. Polis ise olay yerinde protez diş aradı.
15 kilometrelik kovalamaca çıkmaz sokakta bitti: Polis şüphelinin protez dişini aradı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi’nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan motorize yunus timleri, şüphe üzerine Mudanya Bulvarı'nda ilerleyen Emre Rahman Y. yönetimindeki 16 FV 646 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobildeki 3 arkadaşı ile birlikte kaçmaya başladı. Otomobili yakalamak için kovalamaya başlayan ekipler, bölgeye takviye istedi. Kaçmaya devam eden sürücü, İstiklal Mahallesi’nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Desteğe gelen polis ekipleri, bölgeyi ablukaya alarak giriş-çıkışları kapattı. Ara sokaklarda bir süre daha kaçışını sürdüren sürücü, motorize yunus timleri tarafından çıkmaz sokakta sıkıştırıldı. Bu sefer de, otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan Emre Rahman Y., ile Cem Eren Ç. (29), Volkan A. (38) ve Yusuf Ö. (35) kıskıvrak yakalandı.

SÜRÜCÜNÜN DÜŞEN PROTEZ DİŞİNİ POLİS ARADI

Polisten yaya olarak sırada tırmandığı duvardan düşen Emre Rahman Y.’nin protez dişi kırıldı. Dişinin bulmasını isteyen Emre Rahman Y., “Dişimi yaptırmak için 20 bin TL verdim. Tekrar yerine takmayayım mı?" diyerek polislere tepki gösterdi. Polislerin aramaları sonucu bulunan protez diş, Emre Rahman Y.’ye teslim edildi.

12 BİN 600 TL CEZA

Otomobilde yapılan aramalarda ise pompalı tüfek, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Polis, 4 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 12 bin 600 TL ceza kesti.

Sürücü Emre Rahman Y., basın mensuplarının "Polisten neden kaçtın?" sorusunu "Işıkları yanmıyordu, beni kovalayınca kaçtım" şeklinde cevapladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arazi anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti: 6 yaralı30 Mayıs 2021 Pazar 09:23
  • Kısıtlamada polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler30 Mayıs 2021 Pazar 09:23
  • Akdeniz'de Tunus açıklarında 117 düzensiz göçmen kurtarıldı30 Mayıs 2021 Pazar 09:21
  • İngiltere Başbakanı Johnson gizli törenle evlendi30 Mayıs 2021 Pazar 09:20
  • Türkiye ve dünya gündemi30 Mayıs 2021 Pazar 09:16
  • Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı'da çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu30 Mayıs 2021 Pazar 09:15
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliği iddialarına ilişkin açıklama30 Mayıs 2021 Pazar 09:14
  • Çamlıca Kulesi'nden doyumsuz İstanbul manzarası29 Mayıs 2021 Cumartesi 23:49
  • İBB, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı29 Mayıs 2021 Cumartesi 23:43
  • Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi29 Mayıs 2021 Cumartesi 21:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti