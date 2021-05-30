  • BIST 1.422
  • Altın 523,818
  • Dolar 8,5610
  • Euro 10,4294
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 15 °C
»

15 kilometrelik kovalamacanın ardından tuvalette saklanırken yakalandı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarını ihlal ederek kaçan otomobil sürücüsü İbrahim Ö., ile yanındaki 2 arkadaşı 15 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanacaklarını anlayınca otomobilden inip yaya olarak kaçtı.
15 kilometrelik kovalamacanın ardından tuvalette saklanırken yakalandı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Yunus Emre Bulvarı'nda ilerleyen İbrahim Ö. yönetimindeki 16 U 5405 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Bölgeye takviye isteyen polis ekipleri de şüphelinin peşine düştü.

PLAKA TANIMA SİSTEMİNE YAKALANDI

Bölgede izini kaybettiren sürücü, bir süre sonra kaçış güzergahında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde tespit edildi. Polis, Ankara Yolu Caddesi'nde şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı. Ana yoldan kaçamayacağını anlayan şüpheli bu sefer de Başaran Mahallesi'nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Otomobille sokak aralarında tehlikeli bir şekilde ilerleyen şüpheliler, park halindeki 3 araca da çarparak kaçmaya devam etti.

1 ŞÜPHELİ TUVALETTE YAKALANDI, OTOMOBİL ÇALINTI ÇIKTI

Takviye isteği üzerine bölgeye çok sayıda motorize yunus timi ve bekçi ekibi sevk edildi. Otomobilin lastiğinin patladığını fark eden şüpheliler, aracı 2. Gülşen Sokak'ta bırakarak yaya olarak kaçışını sürdürdü. Şüphelilerden Emre I. bir akaryakıt istasyonunun tuvaletinde saklanmaya çalışırken bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Polisin otomobilde yaptığı ilk aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmek için kullanılan aparat ele geçirildi. Çalıntı olduğu tespit edilen otomobil ise detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi.

Polis, sürücü İbrahim Ö. ile kimliği henüz belirlenemeyen arkadaşını yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arazi anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti: 6 yaralı30 Mayıs 2021 Pazar 09:23
  • Kısıtlamada polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler30 Mayıs 2021 Pazar 09:23
  • Akdeniz'de Tunus açıklarında 117 düzensiz göçmen kurtarıldı30 Mayıs 2021 Pazar 09:21
  • İngiltere Başbakanı Johnson gizli törenle evlendi30 Mayıs 2021 Pazar 09:20
  • Türkiye ve dünya gündemi30 Mayıs 2021 Pazar 09:16
  • Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı'da çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu30 Mayıs 2021 Pazar 09:15
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliği iddialarına ilişkin açıklama30 Mayıs 2021 Pazar 09:14
  • Çamlıca Kulesi'nden doyumsuz İstanbul manzarası29 Mayıs 2021 Cumartesi 23:49
  • İBB, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı29 Mayıs 2021 Cumartesi 23:43
  • Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi29 Mayıs 2021 Cumartesi 21:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti