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15 kişilik minibüsten 27 Suriyeli çıktı

Antalya'nın Aksu ilçesinde, 15 kişi kapasiteli minibüste 27 Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Suriyelilere, toplam 23 bin 288 lira ceza uygulandı.
15 kişilik minibüsten 27 Suriyeli çıktı

Aksu Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçe sınırlarındaki Kurşunlu Şelalesi önünde dün gerçekleştirdiği uygulamada, Suriye uyruklu B.Y.'nin kullandığı 07 MA 3466 plakalı minibüs durduruldu. Kapasitesi 15 kişi olan minibüste, 27 Suriyelinin bulunduğu tespit edildi.

Sürücüye 4 bin 388 lira ceza uygulanırken, minibüs 15 gün süreyle trafikten menedildi. Ayrıca minibüste bulunan 15 yaş üzeri 21 kişiye, Covid-19 tedbirleri kapsamında maske takmadıkları için 900'er lira ceza uygulandı. Toplam 23 bin 288 TL idari para cezası kesilen Suriyeliler, YTS sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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