1,5 miyon Ankaralı kullanacak

Yıllardır su krizi yaşayan Polatlı için çalışmalar hızlandırıldı. 30 ay olan iş süresi 24 aya indirilen proje bittiği takdirde, suyu sadece Polatlı halkı değil Temelli ve civarındaki mahallelerde de dahil 1,5 milyon Ankaralı kullanacak.

Yıllardır su krizi yaşayan Polatlı’yı temiz, sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşturacak olan isale hattı yapım çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Önceliğimiz insan sağlığı ve insan hayatı. Bizim çılgın projemiz bunlar” dediği projede çalışmalar hızlandırıldı. 30 ay olan iş süresi, 24 aya indirilen projenin bitmesi halinde içilebilir suyu sadece Polatlı halkı değil Temelli ve civarındaki mahallelerde de dahil 1,5 milyon Ankaralı kullanacak.

107 KİLOMETRELİK HAT

Başkent Ankara’ya sadece bir saat mesafede bulunmasına karşın yıllardır su sıkıntısı yaşayan ve mağdur olan Polatlı halkına rahat bir nefes aldıracak yaklaşık 107 kilometrelik isale hattı çalışması hızla ilerliyor.

“ASIL BELEDİYECİLİK BUDUR”

Polatlılara söz veren ve bu sözünü tutan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “30 yıl önce yapılan su hattı Polatlı’yı mağdur ediyordu. Bir an önce değişmesi gerekiyor. Belediyecilik anlayışımızda insan hayatı ve insan sağlığı bizim için öncelikli. Asıl belediyecilik budur” dediği “İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi” için çalışmalar 3 noktada sürdürülüyor.

BİN 616 METRE ÇELİK BORU DÖŞENDİ

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara’yı besleyen İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Polatlı arasında yapımına başlanan isale hattında ekiplerin şu ana kadar İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi çıkışı, Etimesgut Elvanköy Caddesi ve Sincan Temelli Malıköy’de bin 616 metre çelik boru döşediğini söyledi.

HIZLA İLERLİYOR

Polatlı ilçesine içme suyu şebeke iletimi sağlayacak projenin ihalesinin tamamlanmasının ardından ilk çalışmalara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlandığını ve planlanan program doğrultusunda devam ettiğini belirten ASKİ Genel Müdürü Öztürk, “Bugün itibarıyla 2 bin 200 milimetre çapında, bin 616 metre çelik boru döşeme imalatı tamamlandı. Ayrıca Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki yol geçiş çalışmaları da açık kazı olarak yapılıyor. Caddedeki çalışmaları bir gün içerisinde bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

İŞ SÜRESİ 6 AY KISALTILDI

Polatlı’nın mahallelerine musluktan içilebilir su sağlayacak olan projenin 30 ay olan iş süresini, Başkan Yavaş’ın devreye girerek 24 aya çektirdiğini vurgulayan Öztürk, yaklaşık 107 kilometrelik (106 bin 714 metrelik) isale hattının yanı sıra bölgeye 3 bin metreküp kapasiteli 1 su deposu, 500 metreküp kapasiteli 2 su deposu ve 1 terfi istasyonu yapılacağını ifade etti.

1,5 MİLYON ANKARALI KULLANACAK

İnsan sağlığının önceliği olduğunu vurgulayan Başkan Yavaş, isale hattının tamamlanmasıyla içilebilir suyun sadece 125 bini aşkın nüfusu olan Polatlı halkının değil Temelli ve civarındaki mahallelerde de dahil 1,5 milyon Ankaralı tarafından kullanılacağını söyledi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA