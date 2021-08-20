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15 Mülki idare amirin görev yeri değiştirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Ankara’da vali yardımcısı ve kaymakamlardan oluşan 15 mülki idare amirin görev yeri değiştirildi.  
15 Mülki idare amirin görev yeri değiştirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan  Kaymakam kararnamesi ile pek çok vali yardımcısı, kaymakam ve kamu görevlisinin görev yerleri değişiklik gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624, mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. 

Ankara’da Atama Kararnamesine göre görev yerleri değişen Vali yardımcıları ve kaymakamların listesi şöyle:
-Strateji Geliştirme Başkanlığında Daire Başkanı Mehmet Akçay, Keçiören Kaymakamlığına atandı.
-Konya Karatay Kaymakamlığı Abdullah Selim Parlar, Kahramankazan Kaymakamlığına getirildi.
-Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Denizli Pamukkale Kaymakamlığına atandı. 
-Kütahya Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Yenimahalle Kaymakamlığına getirildi. 
-Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Denizli Serinhisar Kaymakamı olarak atandı.
-Kahramakazan Kaymakamı Engin Aksakal, Balıkesir Bandırma Kaymakamlığına getirildi. 
-Çankırı Bayramören Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Nallıhan Kaymakamı oldu.
-Rize İyidere Kaymakamı Murat Akyüz, Evren Kaymakamlığına getirildi. 
-Muğla Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Ankara Vali Yardımcısı olarak atandı. 
-Mersin Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Ankara Vali Yardımcılığına getirildi. 
-Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Bursa Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi. 
-Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Valiliği Hudut Mülki İdare Amiri olarak atandı. 
-İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın, Ankara Valiliği Hukuk Müşaviri olarak atandı.
-Ankara Vali Yardımcısı İsmail Küreci, Konya Akşehir Kaymakamı olarak görevlendirildi. 
-Ankara Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Mersin Anamur Kaymakamı olarak atandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA


 

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