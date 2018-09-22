ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 15 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
15 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri
- KEÇİÖREN su kesintisi
Arıza Tarihi: 15.07.2019 09:50:00
Tamir Tarihi: 15.07.2019 18:00:00
Detay: HİSAR MAHALLESİ YALÇINKAYA SOKAK İÇERİSİNDE ŞEBEKE ARIZASI KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: HİSAR , KARŞIYAKA , KARAKAYA MAHALLELERİ
- BALA su kesintisi
Arıza Tarihi: 15.07.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 15.07.2019 18:00:00
Detay: Ana iletim hattı boru arızası
Etkilenen Yerler: Bala eğribasan mah suyu güzel mah
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