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15 Temmuz afişinden rahatsız olan Athena Gökhan'a Nedim Şener'den müthiş cevap

Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Gazeteci Nedim Şener ise, Gökhan Özoğuz'un paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi.
15 Temmuz afişinden rahatsız olan Athena Gökhan'a Nedim Şener'den müthiş cevap

Gökhan Özoğuz, kişisel Twitter hesabından, 15 Temmuz afişlerini eleştiren bir paylaşımda bulundu.

Özoğuz, 15 Temmuz Destanı adı verilen afişlerdeki Türk askerinin çizimine tepki gösterirken, TSK'nın itibarının zedelendiğini iddia etti.

Gökhan Özoğuz, "Bu çizimlerinden nefret ediyorum! Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor, Türk Asker olgusunun itibarını zedeler mi acaba, diye düşünmeden konması korkunç! Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk Askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" diye yazdı.

NEDİM ŞENER'DEN TEPKİ

Gazeteci Nedim Şener ise, Gökhan Özoğuz'un paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi.

Nedim Şener, "Evladım, onların FETÖ’nün askeri olduğunu en iyi Türk askeri biliyor. İçerisindeki pisliği de tek tek çıkartıyor. Sen canını sıkma bu millet, haini de, korkağı da, fırsatçıyı da, uyanıkları da tanıyor. Anladın sen onu..." diye yazdı.

İşte söz konusu o paylaşımlar:

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