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15 Temmuz anma programları bu yıl 'Türkiye Geçilmez' temasıyla gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarının bu yıl "Türkiye Geçilmez" temasıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.
15 Temmuz anma programları bu yıl 'Türkiye Geçilmez' temasıyla gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarının bu yılki teması belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Bin yıldır vatan kıldığımız bu aziz topraklar birliğimizin ve dirliğimizin teminatıdır. Şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar, Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da, 15 Temmuz’da geçilemeyen iman dolu sinelerin otağıdır.

Aziz milletimizin birliğinin, Türkiye'mizin güçlenmesinin, her alanda yakaladığımız gelişmenin, çizdiğimiz gelecek vizyonunun ve dünya mazlumlarına uzanan şefkat elimizin daha da perçinlenmesi adına canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıraları için bu sene 15 Temmuz anma programlarımızın sloganını 'Türkiye Geçilmez' olarak belirledik."

Kaynak: Haber Kaynağı
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