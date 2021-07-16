15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası yapıldı

Limak Şirketler Grubu, Türkiye ekonomisine katkılarının yanı sıra, uluslararası alandaki sosyal yatırımlarına ve spordaki desteğine devam ediyor.

Yıllardır çeşitli golf turnuvalarına katkı sağlayan Limak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası'nın da destekçisi oldu.

İstanbul Kemer Country Club’da düzenlenen turnuvaya, iş insanı ve golf tutkunu 108 kişi katıldı. 13 Temmuz Junior - Minik Oyuncular ile başlayan turnuva, 15 Temmuz’da yetişkin oyuncuların katılımıyla son buldu.

ANLAMLI TURNUVADA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası; toplam 6 kategoride düzenlendi. Geniş bir katılımla düzenlenen ve büyük ilgi gören anlamlı turnuvada dereceye giren golfçülere ödülleri verildi. Darbe girişiminde şehit olan İlhan Varank’ın ablası, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın kardeşi Ayşe Varank Aslantürk, kazananlara ödüllerini takdim etti.



Demokrasi ve milli birlik golf turnuvasında kazananlar şu şekilde:

Men’s Cat A Winner – Baha Telli

Men’s Cat B Winner - Mahmut Köylü,

Men’s Cat C Winner – Hyun Young Park

Ladies Cat B Winner – Şebnem Sezgin

Ladies Cat A Winner –Nursel Çökelek

Longest Drive Ladies – Beyhan Goldman Benardete

Longest Drive Men’s – Cengiz Şahin

Ladies Nearest To The Pin – Joelle Benjenk

Men’s Nearest To The Pin – Ali Osman Hacısüleymanoğlu

Junior 18 Holes Erkekler – Tunç Aslan

Junior 18 Holes Kızlar – Merve Üçerler

Junior 9 Holes Erkekler – Emin Zülfikari

Junior 9 Holes Kızlar – Ada Narin

Men’s Gross – Mehmet Kazan