'15 Temmuz FETÖ darbe girişimini unutmadık, asla unutmayacağız'

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaşan Başkent’teki belediye başkanları, “FETÖ darbe girişimini unutmadık, asla unutmayacağız” diyor.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokrasiyi rafa kaldırmayı planladığı darbe girişiminin üzerinden tam 3 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 251 kişiyi şehit ederek, binlerce kişiyi ise yaralayarak gerçekleştirmek isteyen FETÖ'nün hain planında olayların merkez üssü Ankara oldu. Binlerce vatansever, sokağa çıkarak darbecilere geçit vermedi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. O kanlı gecede şehit olan kahramanlar dualarla yad edilecek. Hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü dolayısıyla Ankara’daki belediye başkanları FETÖ darbe girişimini bir kez daha kınadı. Sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz paylaşımı yapan farklı siyasi görüşteki belediye başkanları “Darbe girişimini unutmadık, asla unutmayacağız” mesajı verdi.

MİLLETİN CESARETİYLE ENGELLENDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “15 Temmuz 2016’da milletimizin cesaret ve fedakarlığıyla hain bir darbe girişimi engellenmiştir. Vatanını savunurken hayatını kaybeden şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Geçmişten bugüne savunduğumuz gibi: Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir.”

ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı: “251 vatandaşımızın şehit olarak destan yazdığı ve yüzlerce vatandaşımızın yaralandığı #15Temmuz kanlı darbe girişimini unutmadık, asla unutmayacağız.”

DARBE GİRİŞİMİNİ LANETLİYORUM

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Bütün darbeleri ve 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetliyorum. O gece darbeci teröristlere direnirken hayatını kaybeden şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Atamızın şu sözleri daima rehberimizdir; -Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. -Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

DESTANSI DİRENİŞ

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek: “15 Temmuz karanlık bir planın, hain bir terör örgütünün, Türkiye’yi yıkma teşebbüs ve tertibidir. Hain kalkışma girişimi; kahraman milletimizin, selalarla birlikte zirveye ulaşan milli duygularından aldığı güçle tankların önüne yatması, namluların önüne göğsünü siper etmesiyle durdurulmuştur. Bu karanlık gecede, istiklalimize göz diken asker kıyafeti giymiş hain teröristleri püskürtürken; 251 vatan evladını da dualar eşliğinde cennete uğurladık. İlçemiz bu kara gecede destansı bir direniş gösterdi. Özel Harekat Daire Başkanlığı ve TÜRKSAT başta olmak üzere uçak ve helikopterlerle yağan bombaların ve sıkılan kurşunların üzerine binlerce vatandaşımız yürüyerek hainleri defedip, darbe girişiminin püskürtülmesinde önemli rol oynadı. Bir kahramanlık örneği gösteren Gazi Gölbaşı’mızla milletimiz adına gurur duyarken, yüreklerimiz dağlanarak cennete uğurladığımız aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

ZAFER BİZLERE DEDEMİZDEN MİRAS

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: "Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden Unutmadık... Unutmayacağız...”

RAHMET VE MİNNETLE…

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: “Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız; ve vatansız bırakma Allah’ım! “Bu ülkeyi bize vatan kılanlara selam olsun. Şehitlerimizin aziz hatıralarına rahmet ve minnetle..."

MİLLETİMİZİN HUZURU İÇİN…

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar: “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde, ülkemizin demokrasisi ve Milletimizin huzuru için mücadele verirken şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum.”

SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar: “Şehitlerimizin emanet ettiği bu vatana sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız.”

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

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