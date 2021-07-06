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15 Temmuz gecesini anlattı

15 Temmuz Gazisi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ev sahipliğinde gerçekleşen Gölbaşı Belediye Meclisi toplantısına katıldı. 
15 Temmuz gecesini anlattı

15 Temmuz’da hain darbeciler tarafından Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınıp ağır yaralanan, Devlet Övünç Madalyası takdim edilen Turgut Aslan’ın yaşadıklarını anlatan video ile başlayan törende video sonrası açılış konuşmasını yapan Turgut Aslan “Sizler sadece bu meclisin üyeleri değil, 15 Temmuz 2016 günü hain darbe kalkışmasında bu ilçe sınırları içinde işgal edilen TRT binası ve Türksat binası ile acımasızca uçaklarla bombalanan Özel Harekat Binası’na tereddüt etmeden koşarak giden ve çıplak elleriyle, silahlı hainlere direnip, gerek şehit, gerek gazi olmayı göze alarak hainleri etkisiz hale getiren Kahraman Gölbaşı halkının birer temsilcilerisiniz.

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Gölbaşı halkının feraseti ile ilk kurtarılan kurum olan TRT binası, mücadele eden tüm birimlere büyük bir moral ve inanç aşılamıştır. Bu nedenledir ki tarih Gölbaşı halkını altın harflerle yazacaktır. Ben de kalkışmanın sinyallerini aldığımda, derhal hainlerin üs olarak kullandığı Jandarma Genel Komutanlığına geçtim. Kapıda derdest edildim. Korumamı şehit ettiler. Benim de kafama iki el ateş ederek öldü diye bıraktılar. Beni bulduklarında Kelime-i Şehadet getiriyormuşum. İşte şimdi dimdik huzurunuzda, milletimin devletimin emrindeyim. Ancak ve ancak Allah’ın dediği olur. 

Beni buraya davet edip bu fırsatı verdiğiniz için başta Sayın Başkanım ve değerli yardımcıları olmak üzere hepinize şükranlarımı sunuyor, Meclisinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Hoş geldiniz şeref verdiniz. Bizi onurlandırdınız. Kısa ve öz konuşacağım. Bu vatanda sizin gibi yiğit evlatlar olduğu sürece ne bu bayrağı indirecekler ne bu ezanı dindirecekler ne bu vatanı kimse bölemeyecekler” ifadelerinin kullandı. 
Tören, Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Belediyesi Meclisi Grup Başkanvekillerinin Turgut Aslan’a Bayrak ve Kuran-ı Kerim takdimi ile son buldu.

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