  • BIST 1.366,010
  • Altın 503,39
  • Dolar 8,6100
  • Euro 10,1450
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 28 °C
»

15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize ödediğimiz 1500 TL'yi ve Kurban Bayramı ikramiyesi 1100 TL'yi bugün hesaplarına yatıracağız" dedi.
15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün hesaplarda

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'ndan 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ve gazilere yapılan ödemeye ilişkin bilgi verdi.

15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ve gazilere her ay düzenli ödeme yapıldığını hatırlatan Yanık, ödenen tutarın bu yıl nisan ayında 1500 TL'ye yükseltildiğini vurguladı.

Bakan Yanık, "Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize ödediğimiz 1500 TL'yi ve Kurban Bayramı ikramiyesi 1100 TL'yi bugün hesaplarına yatıracağız. 2020 Nisan-2021 Temmuz döneminde 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize toplam 56,9 milyon lira ödeme yaptık" dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ar-Ge'ye geçen yıl 14,3 milyar lira harcandı14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:53
  • BDDK varlık yönetim şirketlerine ilişkin yönetmelik yayımladı14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:46
  • Yurt içi piyasalar Merkez Bankası faiz kararına odaklandı14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:45
  • İşçi ve işverenler dikkat! Asgari ücret desteği geliyor14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:45
  • Bakan Elvan: Ekonomi politikalarının yönü sağlam14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:29
  • Mersin Serbest Bölgesi'nin 6 aylık ticaret hacmi 1,5 milyar dolara ulaştı13 Temmuz 2021 Salı 12:18
  • Sultandağı kirazı, rekoltesiyle ve fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü13 Temmuz 2021 Salı 12:14
  • Çalışma platformu ile bulut servis sağlayıcısından iş birliği13 Temmuz 2021 Salı 11:45
  • GEN halka arzı SPK tarafından onaylandı13 Temmuz 2021 Salı 11:42
  • Kamu işçisi hükümetten yeni zam teklifi bekliyor13 Temmuz 2021 Salı 11:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti