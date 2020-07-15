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15 Temmuz Şehit Ailelerine Ziyaret

Ankara Vali Yardımcısı Turan Yılmaz ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz şehit ailelerini ve gazilerini ziyaret etti. 
15 Temmuz Şehit Ailelerine Ziyaret

Şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek, şehitlerin hatıralarını yâd eden ikili, devletin her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduğunu belirtti. Ülkenin birliği ve beraberliği için gözlerini kırpmadan canlarını seve seve feda eden şehit aileleri ve gazilerle sık sık bir araya geldiklerini kaydeden Vali Yardımcısı Yılmaz, “Onların hatıralarını canlı tutmak ve ailelerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu devletin, bu milletin birlik ve beraberliği daim olacaktır” dedi. 

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Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız
Düzenli aralıklarla şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ettiklerinin ve hal hatır sorduklarının altını çizen Başkan Köse de, 15 Temmuz hain darbe girişiminde tanka, topa, tüfeğe, silaha karşı durarak, o hainleri bertaraf eden, devletin birlik ve bekası için şahadet şerbeti içen bütün şehitleri rahmet ve minnetle anıyoruz dedi. Köse, “Ülkemizi parçalamak isteyenlere cevabı 15 Temmuz’da hep birlikte verdik. Bu vatan uğruna canlarını feda eden kardeşlerimizi, gazilerimizi, 15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

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Mamaklı şehitlere vefa
İlk olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterin açtığı ateş sonucu şehit olan Vedat Büyüköztaş’ın ailesini ziyaret eden Yılmaz ve Köse, şehidin annesi Adalet Öztaş ile sohbet ederek, hal hatır sordu. İkili daha sonra sırayla Genelkurmay Başkanlığı’nın önünde helikopterden açılan ateş sonucu yaralanan İhsan Çağ ve yine Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Yusuf Çelik’in ailesini ziyaret etti. Yılmaz ve Köse daha sonra Mamak Caddesi’nde tankların açtığı ateş sonrası şehit olan Hasan Altın’ın ailesini ziyaret etti.

Vatan sağolsun
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit yakınları gaziler, “Allah devletimizden razı olsun. Şehidimizi ve bizleri bir gün olsun unutmadılar. Acımız ilk günkü kadar taze. Onları unutmak mümkün değil. Vatanımız ve devletimiz için bin canımız olsa seve seve veririz. Vatan sağolsun” diyerek teşekkür ettiler. 

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