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15 Temmuz şehit annesinden Milli Dayanışma Kampanyasına anlamlı destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına FETÖ’nün 15 Temmuz’da şehit düşen Mehmet ve Hakan Gülşen'in annesi, Lütfi Gülşen’den destek geldi.
15 Temmuz şehit annesinden Milli Dayanışma Kampanyasına anlamlı destek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında mağdur olan dar gelirli vatandaşlara destek olmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Dayanışma Kampanyası başlatmasının ardından Kızılcahamam’da bulunan FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit düşen Mehmet ve Hakan Gülşen'in annesi, Lütfi Gülşen'in kayınvalidesi Muzaffer Gülşen (94), Kızılcahamam Vefa Sosyal Destek Grubu’nu arayarak evine gelmelerini talep etti.

15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı koymak için Kızılcahamam'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Mehmet Gülşen, kardeşi Hakan Gülşen ile enişteleri Lütfi Gülşen, F-16 savaş uçağından atılan bombayla şehit olmuştu.

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Üç Evladını Şehit veren Muzaffer Gülşen (94), evine gelen görevlilere banka kartını vererek “Şifresi bu bir aylık maaşımı da hükümetime bağışlıyorum. Allah hepinize de sağlık sıhhat, aydınlık versin .” dedi.

Görevli personeller o anda duygulu anlar yaşadı.

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Muzaffer Gülşen’in bu anlamlı davranışını duyan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, telefonla Muzaffer Gülşen’i arayarak hal ve hatırını sordu. Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanya ya katıldığı için, bu duyarlı davranışından dolayı kendisine şükranlarını iletti. “Ellerinden öperim annem” diyerek tüm vatandaşlarımızı Milli Dayanışma Kampanyasına katılmaya davet etti.

Muzaffer Gülşen,  Başkan Acar’a “Oğlum, Rabbim devletimize, milletimize zarar vermesin” diyerek telefonu kapattı.

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