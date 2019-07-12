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15 Temmuz Şehitler Anıtı yenilendi

Mamak Belediyesi tarafından Mamak Caddesi’nde inşa edilen 15 Temmuz Şehitleri Anıtı yenilendi.
15 Temmuz Şehitler Anıtı yenilendi

Darbe girişimi gecesinin her ayrıntısına yer verilen anıtta Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in birebir heykeli bakım yapılmasının ardından Türk Bayrağı önünde vatan nöbetine devam ediyor. 15 Temmuz anma törenlerine hazırlanan anıt baştan aşağı yenilendi. Dört köşesi bulunan anıtta tüm arka yüzey kaideleri değiştirildi, yıpranan fon yazıları sökülüp yenileri takıldı, anıtın dört köşesinde bulunan temalar orijinal renklere uygun şekilde boyanarak koruyucu vernik atıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 15 Temmuz hain darbe girişiminde gösterilen milli birlik ve beraberliğin Mamak’ta ki simgesi olan anıtımızı tekrar orijinal görüntüsüne kavuşturduk dedi. 


 

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