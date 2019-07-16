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15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında ceza yağdı: 99 sanık hakkında...

İstinaf Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşanan olaylara ilişkin davada kararını açıkladı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında ceza yağdı: 99 sanık hakkında...

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nin darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara karışan 99 askere verdiği hapis ve 44 askere verdiği beraat kararlarını onadı. 

İstanbul  25. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişimi gecesi köprüde yaşanan olaylara ilişkin olarak 12 Temmuz 2018 tarihli kararında, , 72 askeri "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un şehit olmasından sorumlu tutulan 12 askeri 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. 

Eski Yarbay Turgay Ödemiş, o gece köprüden işlenen suçların tamamından sorumlu tutularak toplamda 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 3 bin 343 yıl hapis cezasına çarptırılırken diğer askerlere de çeşitli oranlarda cezalar verilmişti.

43'ü er biri de asteğmen 44 kişi hakkında da tüm suçlardan beraat kararı çıkmıştı. Sanıklar, müştekiler, mağdurlar ve katılanlar, yerel mahkemenin bu kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı.

İSTİNAF DOSYA ÜZERİNDEN YAPTIĞI İNCELEME İLE ONAMA KARARI VERDİ

Dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, tarafların istinaf taleplerini geçtiğimiz hafta dosya üzerinden karara bağladı. 3. Ceza Dairesi, 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraate ve cezalandırmaya yönelik kararının usul ve yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek tarafların istinaf taleplerini esastan reddetti. 

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