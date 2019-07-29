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15 Temmuz şehitleri 300 Kenyalı'ya ışık oldu

TİKA, Hayrat Yardım Derneği ile UNHRC ortaklığıyla 15 Temmuz şehitlerinin hatıralarının yaşatılması amacıyla Dadaab Mülteci Kampı'ndaki 300 Kenyalı ameliyat edildi.
15 Temmuz şehitleri 300 Kenyalı'ya ışık oldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Hayrat Yardım Derneği ile BM Mülteci Ajansı (UNHRC) ortaklığıyla 15 Temmuz şehitlerinin hatıralarının yaşatılması amacıyla Dadaab Mülteci Kampı'ndaki 300 Kenyalı ameliyat edildi.

Hayrat Yardım Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, "Gören Gözler Gülümseyen Yüzler Sağlık Kampı", Kenya'nın Garissa eyaletinin ardından Somali sınırındaki Dadaab Mülteci Kampı'nda sağlık taramaları gerçekleştirdi.

Hayrat Yardım Derneği Sağlık Koordinatörü Fatih Karabacak ve TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek nezaretinde gerçekleşen faaliyetler kapsamında 300 hastaya katarakt teşhisi konularak kısa sürede görmelerini sağlayacak ameliyatları gerçekleştirildi.

Somali'de 1991'de başlayan iç savaş ve 2011 yılındaki büyük kıtlık sebebiyle Dadaab'a göç etmek zorunda kalan mülteciler, halen zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi vermeye devam ediyor. Özellikle yetersiz ve dengesiz beslenme, yoğun güneş ışığına maruz kalma ve diğer etkenler sebebiyle katarakt olan hastalar, sağlık hizmetlerine de ulaşmakta zorlanıyor.

Ameliyat olmak için 3 gün yürüdü

Bölgedeki çalışmalar kapsamında farklı yaş gruplarına 2 ayrı sağlık merkezinde göz cerrahisi operasyonu yapıldı.

Beş çocuk annesi Medino Osman Yaris (29), tedavi için 3 gün yürüyerek Somali'den geldiğini anlatarak, daha önce kendisini muayene eden doktorların görme şansı tanımadığını ancak Türkiye organizasyonunda gelen doktorlara güvendiğini ve burada deva aradığını belirtti.

Ayrıca, yıllarca göz nurundan mahrum yaşayan hastaların görme duyularına kavuşma anlarındaki sevinci duygusal anlar yaşattı.

Hayrat Yardım Derneği Sağlık Koordinatörü Fatih Karabacak ise Dadaab, Kakuma ve Garissa'daki yardım hizmetlerine devam etmek için ellerinden geleni büyük bir tutkuyla yaptıklarını, Türkiye'nin mazlum coğrafyalara el uzatma misyonunda kutsal bir görevleri olduğuna inandıklarını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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