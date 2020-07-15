  • BIST 117.741
  • Altın 398,642
  • Dolar 6,8500
  • Euro 7,8141
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 19 °C
» »

'15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı' başladı

'15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı' başladı
İstanbul Müftülüğü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin dördüncü yılında, 251 şehit için "15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı" düzenledi.

İstanbul Müftülüğü'nün, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin dördüncü yılında, 251 şehit için başlattığı "15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı" yarın sabah saatlerinde sona erecek.

Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde, ilk olarak Eyüpsultan Topçular Camii Müezzini Hüseyin Demirci'nin başlattığı Kur'an-ı Kerim hatim tilaveti, 30 hafızın katılımıyla yarın sabaha kadar devam edecek.

Eyüpsultan Müftülüğü ve Fatih Müftülüğü'nden katılan 15 hafız, yarın sabaha kadar 15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı kapsamında, Kur'an-ı Kerim'in bütün cüzlerini okuyup tamamlayacak.

Hatim programının başlamasıyla şehitliğe gelen 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve ziyaretçiler, okunan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi, ziyaretçilere ikramlıklar dağıtıldı.

Şehitler için okunan Kur'anı Kerim'i dinleyip dua eden ziyaretçiler, "15 Temmuz Ziyaretçi Defteri"ne duygu ve düşüncelerini yazdı. Vatandaşlar, 15 Temmuz direnişi ve Ayasofya Camisi'nin açılması nedeniyle yetkililere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Deftere duygu ve düşüncelerini yazan vatandaş Faruk Gülsever, "Vatanımız için şehadet şerbetini içen atalarımızdan ve 15 Temmuz gecesi hiç düşünmeden sokağa çıkan kardeşlerim, abilerim, ablalarım ve amcalarım, Allah sizlerden razı olsun, mekanlarını cennet eylesin. Eğer vatanımızda şu an rahat gezebiliyorsak, sizlerin sayesindedir. Yetkililerden ve özellikle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Ayasofya Camisi'ni hayata döndürdüğü için de Allah razı olsun. Allah hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin." notunu yazdı.

Adnan Uyanıker ise "15 Temmuz gecesi hiç düşünmeden şehadete yürüyen kardeşlerim, Allah sizlerin mekanını cennet eylesin. Bugün burada isek ve bayrağımız şanlı bir şekilde dalgalanmaya devam ediyorsa sizlerin sayesindedir. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı", yarın sabah saat 10.00'da, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Emin Maşalı, ilçe müftülük personeli, 15 Temmuz şehitlerinin aile ve yakınlarının yanı sıra vatandaşların da katılacağı dua merasimiyle sona erecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
'15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı' başladı
'15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı' başladı
Şehit Ethem Demirci Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Ethem Demirci Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti
Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti
Pençe-Kaplan Operasyonunda arama tarama faaliyetleri sürdürülüyor
Pençe-Kaplan Operasyonunda arama tarama faaliyetleri sürdürülüyor
Azerbaycan, Ermeni mevzilerini imha ettiğini duyurdu
Azerbaycan, Ermeni mevzilerini imha ettiğini duyurdu
Bakan Pakdemirli: Heybeliada'daki yangınla alakalı 3 gözaltı var
Bakan Pakdemirli: Heybeliada'daki yangınla alakalı 3 gözaltı var
Son Eklenen Videolar
PKK'lı kadın terörist ikna çalışması sonucu Suriye sınırında teslim oldu
PKK'lı kadın terörist ikna çalışması sonucu Suriye sınırında teslim oldu
 'Aşı bulundu' haberleri gevşemeye yol açıyor
 'Aşı bulundu' haberleri gevşemeye yol açıyor
Sakarya'da dağlık alanda patlama, çok sayıda yaralı var!
Sakarya'da dağlık alanda patlama, çok sayıda yaralı var!
Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu
Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu
Bakan Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar
Bakan Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar
Afyon'da TikTok Faciası! Video çekmek için girdiği çukurdaki suda boğuldu
Afyon'da TikTok Faciası! Video çekmek için girdiği çukurdaki suda boğuldu
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti