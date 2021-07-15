15 Temmuz şehitleri hatıralarıyla yaşatılıyor

Etimesgut Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişimine direnirken şehit olan kahramanları unutmuyor, unutturmuyor.

15 Temmuz'un 4. yıldönümünde açılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı hain girişimin hafızalarda hep taze kalmasına vesile oluyor.

İlçe merkezinde Atatürk Meydanı'nda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanda yapılan anıt hergün yüzlerce ziyaretçisini ağırlıyor.

Yerden 80 cm yükseklikte Etimesgut'lu 25 şehidimiz için yapılan 25 kaideden oluşuyor. Her bir kaidede ayyıldızımız, şehidimizin fotoğrafı ve künyesi yazıyor. 25 kaidenen etrafını yükselerek çıkan 25 sütun bulunuyor. Bu sütunlar yükselişi ve dirilişi ifade ediyor. Sütunların üzerindeki aydınlatmalar gece yandığında meşale gibi şekil alıyor. Bu da aydınlık geleceği temsil ediyor.

ANKARA'NIN EN BÜYÜK 15 TEMMUZ

ŞEHİTLERİ ORMANI ETİMESGUT'TA

Etimesgut Belediyesi'nin, 15 Temmuz şehitleri için oluşturduğu 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı başkentin en büyük ormanları arasında yer alıyor. 15 Temmuz'un 1. yılında 120 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan hatıra ormanına 6 bin yetişkin ağacın yanı sıra ayrı bir alan oluşturularak 251 şehidin anısına 251 ağaç daha dikildi; ağaçlara da şehitlerin künyeleri asıldı. Ormana 40 metre yüksekliğinde 100 metre kare çapında dev Türk Bayrağı dikildi. Ormanın hakim bir noktasına Atatürk'ün 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' veciz sözü yazıldı.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel şehitlerin hatıralarını Etimesgut'ta yaşattıkların belirterek"Bir daha 15 Temmuz yaşamak istemiyorsak, sadakati yalnızca vatana, millete, bayrağa ve manevi değerlerimize olan insanlar yetiştirmekten başka çaremiz yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

İŞTE ETİMESGUT'UN 15 TEMMUZ KAHRAMANLARI

Ömer Halisdemir (Astsubay Kıdemli Başçavuş)

Akif Kapaklı (Sivil)

Aytekin Kuru (Polis)

Bülent Karalı (Sivil)

Cüneyt bursa (Polis)

Erkan Yiğit (Sivil)

Eyyüp Oğuz (Polis)

Ferhat Koç (Polis)

Halil Hamuryen (Polis)

Hasan Gülhan (Polis)

Hüseyin Kalkan (Polis)

İzzet Özkan (Sivil)

Mehmet Akif Sancar (Polis)

Muhammet Yalçın (Sivil)

Murat İnci (Sivil)

Mustafa Solak (Sivil)

Mutlu Can Kılıç (Sivil)

Muzaffer Aydoğdu (Sivil)

Oğuzhan Yaşar (Sivil)

Ömer İpek (Sivil)

Serkan Göker (Polis)

Sultan Selim Karakoç (Sivil)

Tevhit Akkan (Sivil)

Yakup Kozan (Sivil)

Yasin Bahadır Yüce (Polis)