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15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar, kabirleri başında dualarla yad edildi.
15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün 4. yıldönümü kapsamında Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğinde anma programı düzenlendi. 

Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, şehitler için dua etti. Şehitliği dolduran protokol üyeleri ve vatandaşlar da edilen dualara eşlik etti.

Anma programına, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, bazı ilçe belediye başkanları ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Program, Vali Yerlikaya ve diğer protokol üyelerinin, şehit kabirlerine karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Törenin ardından, bazı şehit yakınları kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Bazı ailelerin şehitleri için gözyaşı döktüğü görüldü. Bazı şehit yakınları da mezarları suladı, çiçek koydu.

Öte yandan Türkiye Diyanet Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince katılımcılara ikramda bulunulurken Türk Kızılay gönüllüsü gençler de alanda görev aldı.

15 Temmuz Şehidi Tahsin Gerekli'nin babası Nurettin Gerekli, oğlunun darbe girişimini duyduğu an Bayrampaşa'dan Saraçhane’ye gittiğini ve burada kalbinden vurularak şehit olduğunu söyledi. Gerekli, acısının hala taze olduğunu dile getirdi.

Suriye asıllı 15 Temmuz gazisi Ahmed Zir de o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önüne gittiğini ve burada açılan ateş sonucu yaralandığını anlattı.

15 Temmuz gazilerinden Kemal Sayar ise darbe girişiminin yaşandığı gün tankın altında kalarak yaralandığını belirterek, o gece kendisini aracına alarak hastahaneye yetiştiren kişiyi aradığını aktardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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