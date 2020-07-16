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15 Temmuz Şehitleri Unutulmadı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle Karşıyaka 15 Temmuz Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine katıldı.
15 Temmuz Şehitleri Unutulmadı

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin yaşadığı hain darbe girişiminde ülkesini canı pahasına korumak için şehit olan vatandaşlar için Başkent’te düzenlenen anma törenine katıldı.

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“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle Karşıyaka 15 Temmuz Şehitliği anma töreni öncesi Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından temizlenerek bakımı yapıldı. 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte anma törenine katılan Başkan Yavaş, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve yakınlarıyla birlikte dualar etti. Polis Şehitliği’ni de ziyaret eden Başkan Yavaş, karanfil bırakarak şehit ailelerine taziyelerini iletti.

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HACI BAYRAM-I VELİ CAMİ’NDE LOKMA DAĞITIMI
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı da Hacı Bayram-ı Veli Cami'nde okunan mevlidin ardından kurduğu stant ve çadırlarda anısına vatandaşlara 2 bin 500 adet lokma ikramında bulundu.
Pandemi süreci nedeniyle kapalı paketler halinde hazırlanan lokma ikramının dışında vatandaşlara 5 bin adet de su dağıtıldı.

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