15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi yarın açılıyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, FETÖ darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan’da yapılan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nin yarın açılacağı bilgisini verdi.

Oğuz, “Kahramankazan’da o gece yazılan destanı yakından görmek için sizleri Kahramankazan’a davet ediyorum” dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin temmuz ayı toplantısına katıldı. Başkan Oğuz, meclis kürsüsünden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Keder ve gururu aynı anda yaşıyoruz

Başkan Oğuz, konuşmasına, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla tarih yazan tüm şehitlere ve gazileri anarak başladı. “Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda tüm benliğimizde hissediyoruz” diyen Oğuz, “Bir taraftan 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşlarımızın hüznünü tekrar yaşarken, diğer yandan tarihin sayfalarına altın harflerle kazınmış ve eşine az rastlanır bir destana imza atmanın gururunu yaşıyoruz. O gece Kahramankazan’ımızdan ve ülkemizin her yerinden yükselen ruh, Çanakkale Zaferi’nde ve istiklal Harbi’nde yükselen ruhtur” şeklinde konuştu.

Kahramankazan destanını anlattı

Başkan Oğuz, FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazanlıların verdiği destansı direnişi anlattı. Oğuz, “Kahramankazanlılar o gece Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla harekete geçerek darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nde canları pahasına şanlı bir direniş göstermişlerdir. Sabah 04.05’te alçakların ateş açması sonucu 9 şehit, 92 gazi verdik. Ama FETÖ’cü alçaklara geçit vermedik. Bunun ardından tüm Türk Milleti’nin kahramanlığının simgesi olarak ilçemiz tüm partilerimizin ortak kararıyla TBMM tarafından “kahraman” unvanıyla onurlandırıldı” diye konuştu.

Müze müjdesi

Başkan Oğuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla ilçelerinde yapımı süren 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nin, 16 Temmuz’da açılacağı müjdesini verdi. Oğuz, “O gece Kahramankazan’ımızda yaşananları gelecek nesillere aktarabilmek için Kültür Bakanlığımızın katkılarıyla 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi, 16 Temmuz günü inşallah hizmete açılacaktır. Bu vesileyle Kahramankazan’da o gece yazılan destanı yakından görmek için sizleri Kahramankazan’a davet ediyorum” dedi.

Alkış tufanı ile bitirdi

Başkan Oğuz konuşmasını, “Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu var oldukça, Allah’ın izniyle ülkemizi, milletimizi çıktığı bu kutlu yolculuktan alıkoyabilecek hiçbir gücün olmadığını bu kutsal çatı altından tekrar ifade ediyorum. Bu aziz vatan topraklarının haini ve hainlikleri bitmez, ama herkes bilmedir ki bu toprakların kahramanı ve kahramanlıkları da bitmez” sözleriyle tamamladı. Oğuz’un konuşması belediye meclis üyelerinden ve meclisi takip eden vatandaşlardan yoğun alkış aldı.

Yaşayan bir müze

Başkan Oğuz ayrıca, 16 Temmuz günü açılması planlanan müzenin inşaatını gezerek yetkililerden bilgi aldı. 3 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip olacak müzede, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananların tüm gerçekliği ile anlatılacak. Müzede, şehit ve gazilerin eşyalarının sergilenerek anılarının yaşatılacağı interaktif uygulamalar, görsel sunumlar yer alacak. Modern bir yapıya sahip olacak müze, aynı zamanda bir kültür merkezini de içinde barındıracak. Yapıda kalıcı ve geçici sergi salonları ile konferans salonları, kütüphane, kafe, restoran, hediyelik eşya bölümü, sinevizyon ve çocuk atölyesi gibi bölümler de bulunacak.