15 Temmuz Şuheda Cami'ne destek çağrısı

TDV tarafından Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yapımı devam eden 15 Temmuz Şuheha Cami’nin tamamlanması için hayırseverlerin de desteği bekleniyor. Yüzde 30’u tamamlanan cami, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyacak.

Türkiye Diyanet Vakfı ( TDV ) Altındağ’daki Kazım Karabekir Caddesi üzerinde Ankara 15 Temmuz Şuheha Cami’ni inşa ediyor. “Selalarıyla milletimize birlik ruhu sağlayan camiler inşa ediyoruz” sloganıyla 2018’de yapımına başlanan caminin tamamlanması için hayırseverlerin de desteği bekleniyor.

“BİR TUĞLADA BENİM OLSUN” İSTİYORSAN…

TDV, Başkent Ankara’ya inşa edilecek Ankara 15 Temmuz Şuheda Cami’nin yapımının tamamlanması için hayırseverlere çağrıda bulundu. TDV sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı: “Ankara 15 Temmuz Şuheda Cami’nin inşasına destek olmak için CAMİ yazıp 1379’a göndererek 10 TL bağışta bulunabilir ya da bagis.tdv.org adresinden online bağış yapabilirsiniz. #BirTuğladaBenimOlsun”

SELÇUKLU VE OSMANLI MİMARİSİNİN İZLERİNİ TAŞIYACAK

Ankara’nın en işlek noktalarından biri olan Kazım Karabekir Caddesi üzerine inşa edilen cami; 3 bin 500 m2 kapalı alana sahip. Avlusuyla birlikte cemaat kapasitesi 2 bin kişiye ulaşıyor. Bodrum katında; 426 kişilik konferans salonu, fuaye alanı ve sergi alanları, abdesthaneler, zemin katında harim ve bir mahfil katı yer alacak. Yapımı yüzde 30 tamamlanan cami, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyacak.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-