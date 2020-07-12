  • BIST 114.809
  • Altın 398,867
  • Dolar 6,8566
  • Euro 7,7682
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
»

15 temmuz unutulmayacak

Kahramankazan Belediyesi,  15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 13-15 Temmuz tarihleri arasında 3 gün sürecek etkinlikler gerçekleştirecek.
15 temmuz unutulmayacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde ve terörle mücadele sırasında şehit olan kahramanların ailelerini ziyaret etti. Başkan Oğuz, şehit ailelerini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenleyecekleri etkinliklere davet etti.

sehit-ailelerine-ziyaret-(3).jpeg

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken şehit olan ve terörle mücadele sırasında şehit olan kahramanların ailelerini ziyaret etti. Başkan Oğuz ziyaretler sırasında hal ve hatırlarını sorup sohbet ettiği şehit ailelerini ayrıca, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 4. yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklere davet etti.

 Allah belalarını versin
Ziyaretler sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu anlatan şehit aileleri, gururlu olduklarını ifade etti. Şehit ailesi oldukları için gururlu olduklarını söyleyen şehit aileleri, “Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bizlere evlat acısı yaşatan hain katillerin Allah belasını versin” şeklinde konuştu.

sehit-ailelerine-ziyaret-(8).jpeg

Büyük bir aileyiz
Başkan Oğuz da, Şehit ailelerinin tüm Türk Milleti’nin de anneleri olduğunu söyleyen Oğuz, “Devletimizin ve milletimizin bekası, vatanımızın parçalanmaması, ezanlarımızın susmaması için gözlerini dahi kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımızı her zaman rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Aziz şehitlerimizin geride kalanları bizlere emanettir, aileleri bizim de ailemiz, anneleri bizim de annemizdir. Onlar için ne yapsak azdır” diye konuştu.  

Dolu dolu etkinlikler
Kahramankazan Belediyesi,  15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 13-15 Temmuz tarihleri arasında 3 gün sürecek etkinlikler gerçekleştirecek. Bu kapsamda, şehitler için mevlit okutulması, 15 Temmuz fotoğraf sergisi, online satranç turnuvası gibi etkinliklerin yanı sıra sanatçı Uğur Işılak konseri ile ilahiyatçı Serdar Tuncer programı ve ilahiyatçı Fatih Çıtlak’ın katılacağı sohbet programı düzenlenecek. Programlar sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilecek aynı zamanda sosyal medya üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.

Kahramankazan’da ne olmuştu 
Kahramankazan halkı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nden kalkarak sivil vatandaşları, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken destansı bir direnişe imza atmışlardı. Darbeci hainler tarafından Üs önünde bekleyen vatandaşlara açılan ateş sonucu, Kahramankazanlılar 9 şehit, 92 gazi vermişti.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 temmuz unutulmayacak13 Temmuz 2020 Pazartesi 03:49
  • Bağlıca trafiğine neşter13 Temmuz 2020 Pazartesi 03:31
  • Yeni sahiplerine teslim edildi13 Temmuz 2020 Pazartesi 02:39
  • ANKESOB'da video konferanslı toplantı13 Temmuz 2020 Pazartesi 02:27
  • Hacıkadın Deresi'ne yenileme13 Temmuz 2020 Pazartesi 01:54
  • Haftada 3 gün tarladan pazara13 Temmuz 2020 Pazartesi 01:26
  • Yakacık’ta çadırlar kuruluyor13 Temmuz 2020 Pazartesi 01:03
  • Karakaş'tan sakal tıraşı, kalıcı makyaj uygulamasını serbest bırakın çağrısı11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:15
  • Pandemi Ruhsat Talebini de Azalttı11 Temmuz 2020 Cumartesi 04:02
  • Pursaklar’da Hayat Daha Kolay11 Temmuz 2020 Cumartesi 03:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti