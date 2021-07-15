15 Temmuz yürüyüşü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programları kapsamında Gölbaşı Mogan Gölü çevresinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Düzenlenen kortej yürüyüşü; Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, Muhtarlar ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti. Kortej yürüyüşü esnasında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “15 Temmuz gecesi 251 kardeşimizi şehit verdik. Binlerce kardeşimiz ise gazi oldu.

Türk Milleti 15 Temmuz’da demokrasimizin, birlik ve beraberliğimizin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Hiçbir güç bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacak. Vatanına milletine sahip çıkan tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz” dedi. Korteje Mogan Gölü üzerinden kano ve yelkenler eşlik edildi. Türk Bayrağı’nın Mogan Gölü’nde açılması ile devam eden gösteri, kano ve yelken gurubunun Kaymakam Bilgehan ve Başkan Şimşek'e bayrak teslimi ile son buldu.

Etkinlikler gün boyu devam edecek

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek organizasyonlar gün boyu devam edecek. Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi (UYUM) öğrencileri saat 15.00’de hazırladıkları gösterileri Atatürk Sahil Parkı’nda gerçekleştirecek olup “15 Temmuz Şehitlerimizin Fotoğraf Sergisi” de saat 16.00’da yine Atatürk Sahil Parkı’nda gerçekleştirilecek. Demokrasi Nöbeti ile devam edecek olan programlar yarın sabah 06.00 da son bulacak.