  • BIST 1.542
  • Altın 411,808
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 0 °C
»

15 Temmuz'da Kartal Köprüsü’ndeki 4 sanığa on beşer yıl, 3 sanığa ise on iki yıl altışar ay hapis cezası

FETÖ'nün darbe girişiminde Kartal Köprüsü’nün kontrol altına alınmaya çalışılmasına ilişkin davanın, 18 sanık yönünden bozulmasının ardından yeniden görülen davada 4 sanığa on beşer yıl, 3 sanığa ise on iki yıl altışar ay hapis cezası verildi.
15 Temmuz'da Kartal Köprüsü’ndeki 4 sanığa on beşer yıl, 3 sanığa ise on iki yıl altışar ay hapis cezası

Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatlarının yanı sıra müdahil Cumhurbaşkanlığı avukatı da katıldı.

Duruşmada, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uyulması kararının ardından sanıkların savunmaları alındı.

Sanıklar ve avukatları beraat ve tahliye talebinde bulunurken, müdahil Cumhurbaşkanlığı avukatı sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Ali Aktürk, Kadir Çopur, Mahmut Ertaş ve Yakup Harun Sarıkaya'yı “Cebir ve şiddet kullanarak T.C. anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan on beşer yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Sanıklar Bilgin Bozkurt, Musa Astarcı ve Cenk Kahveci'nin konumlarını ve suça yardımın niteliğini dikkate alan heyet, bu sanıkları “Cebir ve şiddet kullanarak T.C. anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan on iki yıl altışar ay hapis cezasına mahkum ederek tahliyelerine karar verdi.

Sanıklar Ali Sak, Fatih Tekin, Hasan Hüseyin Küçükkurt, Lütfulllah Büyükcıbır, Necdet Yalgın ve Mustafa Coşkun hakkında “Cebir ve şiddet kullanarak T.C. anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçu yönünden “yerine getirilmesi görev gereği zorunlu bir emrin uygulanması” nedenine ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düştükleri anlaşıldığından, ceza verilmesine yer olmadığına ve tahliyelerine hükmetti.

Heyet, dosyaya giren yeni deliller nedeniyle sanıklar Adem Köse, Ali Aytaç, Berkay Ercan, Mahmut Talan ve Serkan Kabasakal hakkında dosyalarının ayrılmasına karar verirken, Köse, Ercan, Kabasakal’ın tahliyesini, Talan ve Aytaç’ın ise tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Davanın geçmişi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü’nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 36 kişinin yargılandığı dava, 17 Mayıs 2018'de karara bağlanmıştı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 14 sanığa ise müebbet hapis cezası vermişti.

Sanıklardan 4'ünü "terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, 10 sanığın ise dosyasını ayırmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alan bir kısım sanıkların bu suça "yardım eden" sıfatıyla katıldıkları gerekçesiyle 18 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kovid-19 ile mücadelede 'Haftalık Tematik Denetim' sürecine geçiliyor06 Mart 2021 Cumartesi 09:47
  • Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileri ve başhekimlerle görüştü06 Mart 2021 Cumartesi 09:47
  • Azerbaycan Başbakanı Asadov'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a taziye telefonu06 Mart 2021 Cumartesi 09:46
  • 15 Temmuz'da Kartal Köprüsü’ndeki 4 sanığa on beşer yıl, 3 sanığa ise on iki yıl altışar ay hapis cezası06 Mart 2021 Cumartesi 09:46
  • Emniyetten 'EBA' adı kullanılarak dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı06 Mart 2021 Cumartesi 09:45
  • KKTC Başbakanı Saner'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a taziye telefonu06 Mart 2021 Cumartesi 09:45
  • Türkiye Somali'deki terör saldırısını kınadı06 Mart 2021 Cumartesi 09:37
  • Balıkesir'de 36 sığınmacı botları batmak üzereyken kurtarıldı06 Mart 2021 Cumartesi 09:36
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021'in 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge06 Mart 2021 Cumartesi 09:36
  • Elazığ'da 24 saat dolmadan 4 bin 700 konut için kura çekildi06 Mart 2021 Cumartesi 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti