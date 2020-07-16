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15 Temmuz'da yaşananlar, video haritalama yöntemiyle Kuleli'nin duvarlarına yansıtıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte duvara yansıtılan görüntülerde, FETÖ'nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu direniş ve şehitlerin kahramanlığı ışık gösterisiyle canlandırıldı.
15 Temmuz'da yaşananlar, video haritalama yöntemiyle Kuleli'nin duvarlarına yansıtıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 4 yıl önce gerçekleştirdiği, milletin ve güvenlik güçlerinin onurlu mücadelesi ve demokrasi zaferiyle sonuçlanan hain darbe girişimi sürecinde yaşananlar, "15 Temmuz" temasıyla Kuleli Askeri Lisesi yerleşkesinin duvarlarına yansıtıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin önemli noktalarından Kuleli Askeri Lisesi yerleşkesinin duvarlarında video haritalama (mapping) teknolojisi ile gösteri yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte duvara yansıtılan görüntülerde, FETÖ'nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu direniş ve şehitlerin kahramanlığı ışık gösterisiyle canlandırıldı.

Gösterimde, 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ile "Milletin Zaferi", "Demokrasi Nöbeti Bitmeyecek", "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan" yazısı ve Türk bayrağı da yer aldı.

Etkinlik, bazı medya kuruluşları ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Milletin 15 Temmuz'daki zaferi 200 drone ile gökyüzüne yansıtıldı
İletişim Başkanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı elde edilen demokrasi zaferinin 4. yılına özel ışık gösterisi hazırladı. 

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Kuleli Askeri Lisesi Yerleşkesi üzerinde gerçekleştirilen gösteri, İstanbul semalarını ve boğazı aydınlattı. 

Türkiye'de ilk kez 200 drone ile yapılan ışık gösterisinin ilk bölümünde, darbe girişimini haber alan halkın bir araya gelişi ve hep birlikte bir yıldız oluşturmaları sembolize edildi. İstiklal Marşı'nın "O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir o benim milletimindir ancak" dizelerine gönderme yapılan gösteride, halkın yıldızı koruma altına aldığı görüldü.

Ardından gösteride milletin zaferi, Türkiye haritası, dalgalanan Türk bayrağı ve 15 Temmuz logosu gökyüzünde yerini aldı.

Vatandaşlar ilgiyle izledikleri gösteriyi cep telefonu kameralarıyla kaydederek, bu anları ölümsüzleştirdi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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