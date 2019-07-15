15 Temmuz'un yıldönümünde Milli Görüş'ten İncirlik yürüyüşü

Milli Görüşçüler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıldönümünde İncirlik'e yürüyor. Milli Gazete yürüyüşü darbeye karşı "En etkili adım" olarak yorumladı.

Milli Görüşçüler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıldönümünde İncirlik'e yürüyor.

Milli Görüş'ün yayın organı Milli Gazete yürüyüşü darbeye karşı "En etkili adım" olarak yorumladı. Manşet haberde "15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde 'darbenin merkez üssü incirlik'e yürüyoruz" denildi.

Milli Gazete'nin haberi şöyle:

"Bir asra yakın tarihinde birçok darbeye sahne olmuş olan Türkiye, son olarak 15 Temmuz 2016’da kanlı bir kalkışmaya tanıklık etti. FETÖ darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçerken kanlı girişimin rejisörlüğünü yapan ABD, darbeyi bizzat İncirlik Üssü’nden yönetti. Anadolu Gençlik Derneği “Kuklayı değil kuklacıyı vur” düsturuyla hareket ederek bu yıl da şer üssü İncirlik’e, ‘Darbeci ABD’yi’ protesto yürüyüşü düzenleyecek. Protesto eylemi bugün saat 17:30’da Adana Asri Mezarlığı’ndan araç konvoyuyla başlayacak.

Ülkeyi kaosa sürükleyeceklerdi

Türkiye ,15 Temmuz 2016’da karanlık bir gece yaşadı. FETÖ mensubu asker görünümlü vatan hainleri, ülkeyi kaosa sürüklemek ve halkın iradesine ipotek koymak için hedef gözetmeksizin halkın üzerine ateş açtı. Bu süreçte, kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren bir grup üst düzey subay 15 Temmuz’da, emir komuta zinciri dışında bir darbe girişiminde bulundu.

249 VATAN EVLADI ŞEHİT OLDU

İlk olarak İstanbul Boğazı’nda bulunan Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü askerler tarafından kapatıldı. İstanbul Atatürk Havalimanı darbeciler tarafından işgal edildi. Daha sonrasında Genelkurmay Başkanı cuntacılar tarafından kaçırıldı. TRT binası basılarak sahte bir darbe bildirisi yayınlandı. Bu kanlı kalkışmanın ağır bilançosunda 249 kişi şehir olurken, 1500 kişi yaralandı. TBMM ve devlet kurumları bombalandı, ağır hasar aldı.

ABD’Lİ ÜST DÜZEY ASKERLER DARBENİN İÇİNDE YER ALDI

15 Temmuz kalkışmasında İncirlik Üssü’nün aktif olarak kullanılması, ABD’li askeri yetkililerin süreç öncesinde ve sonrasında Türkiye’de olması, Ankara ve İstanbul’u bombalayan F-16’ların yakıt ikmalini yapan tanker uçakların İncirlik’ten kalkması, başta ABD olmak üzere Batı dünyasının en başta darbeye karşı tavır almaması olup biteni daha iyi anlamamızı sağlıyor.

“Kuklayı değil kuklacıyı vur"

Anadolu Gençlik Derneği, (AGD) “Kuklayı değil kuklacıyı vur” düsturuyla hareket ederek bu yıl da şer üssü İncirlik’e, ‘Darbeci ABD’yi’ protesto yürüyüşü düzenleyecek. AGD Adana şubesi öncülüğünde gerçekleştirilecek protesto eylemi bugün saat 17:30’da Asri Mezarlık’tan başlayacak. Araç konvoyuyla gidilecek İncirlik Üssü’ndeki protesto eylemine çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.

Türkiye 15 Temmuz’da karanlık bir gece yaşadı. FETÖ mensubu asker görünümlü vatan hainleri, ülkeyi kaosa sürüklemek ve halkın iradesine ipotek koymak için hedef gözetmeksizin halkın üzerine ateş açtı. TBMM bombandı. Darbeciler tanklarla insanımızı ezdi. 15 Temmuz’da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bazı FETÖ mensubu üst düzey subayların darbe girişimi, halkımızın direnişi ile püskürtüldü. Tabi bu kanlı girişimin ardında hiç kuşkusuz ABD ve Batı vardı. Rejisörlüğünü ABD’nin yaptığı bu darbe girişimi bizzat ABD İncirlik Üssü’nden yönetildi. Türkiye Cumhuriyeti, devlet kurumları ve askeriye içerisindeki FETÖ yapılanmaların deşifre olması ve özel teşebbüslerin bazılarının bu yapılanma ile ilişkilerinin ortaya çıkması, 15 Temmuz askeri darbe girişimini tetikledi. Devletin hemen her kademesinde yapılanmış FETÖ oluşumu, eğitimde, iş dünyasında bürokraside büyük bir ağa sahip olduğu ortaya çıktı.

TRT’DE KORSAN BİLDİRİ

Türkiye’de bu örgütün ortaya çıkartılmasından sonra, konu ile bağlantılı birçok dava açıldı ve birçok kişi gözaltına alındı. Bu süreçte, kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren bir grup üst düzey subay 15 Temmuz’da, emir komuta zinciri dışında bir darbe girişiminde bulundu. İlk olarak İstanbul Boğazı’nda Bulunan Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü askerler tarafından kapatıldı. İstanbul Atatürk Havalimanı askerler tarafından işgal edildi. Daha sonrasında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın cuntacılar tarafından kaçırıldı. Darbeciler TRT binasını basarak sahte bir darbe bildirisi yayınladı.

249 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde halk sokağa çıkarak darbeci askerilere karşı durdu. Türkiye genelinde halk sokağa döküldü ve darbeci askerleri durdurmaya çalıştı. Bu esnada Ankara’da F-16’lar ve askeri helikopterler TBMM, Özel Hareket Binası, MİT binası ve bunun gibi birçok devlet kurumunu hedef aldı. TBMM tarihinde ilk defa saldırıya uğradı. İstanbul’da da havaalanı ve Boğaz köprülerinde FETÖ’cüler halka ateş açtı. Askeri jetler şehrin üstünde alçak uçuş yaptı. Sabaha karşı halk ve vatansever askerler darbecileri durduruldu, darbe girişimi önlendi. Darbecilerin birçoğu tutuklanırken kimisi ise firar etti. Bu darbe girişiminin ağır bir bilançosu oldu. 249 kişi şehir oldu, 1500 kişi yaralandı. TBMM tam 11 defa bombalandı ve devlet kurumları ağır hasar aldı.

ABD’Lİ ASKERİ YETKİLİLERİN SÜRECİN İÇİNDE YER ALMASI HER ŞEYİ ORTAYA KOYUYOR

15 Temmuz kalkışmasında İncirlik Üssü’nün aktif olarak kullanılması, ABD’li askeri yetkililerin süreç öncesinde ve sonrasında Türkiye’de olması, Ankara ve İstanbul’u bombalayan F-16’ların yakıt ikmalini yapan tanker uçakların İncirlik’ten kalkması, başta ABD olmak üzere Batı dünyasının en başta darbeye karşı tavır almaması ve daha sonraki süreçte de Türkiye üzerinde baskı kurmaları olup biteni daha iyi anlamamızı sağlamaktadır.

DARBE ÖNCESİ İKİ KEZ ABD’Lİ GENERAL TÜRKİYE’Yİ ZİYARET EDİYOR

AYRICA Kanlı darbe girişimi ile ilgili birçok haber kaynağında ABD’li bir generalden bahsediliyor. Bu ABD’li general 15 Temmuz öncesi iki kez gizlice Türkiye’yi ziyaret ediyor, darbecilerle gizli görüşmeler yapıyor. Yine CIA tarafından oluşturulan bir ekibin Nijerya ile Türkiye arasında en az 6 ay süren para trafiği gerçekleştirmesinden bahsediliyor. Bu paralarla bir kısım insanın darbeye ikna edildiği konuşuluyor. İşte tüm bu yaşanalar da darbenin karanlık güçleri ABD ve Batı’ya ışık tutuyor, gerçek yüzünü ortaya çıkartıyor.

AGD DARBE ÜSSÜNE YÜRÜYECEK

Anadolu gençlik Derneği, (AGD) “Kuklayı değil kuklacıyı vur” düsturuyla hareket ederek bu yıl da şer üssü İncirlik’e, ‘Darbeci ABD’yi’ protesto yürüyüşü düzenleyecek. AGD Adana şubesi öncülüğünde gerçekleştirilecek protesto eylemi bugün saat 17:30’da Asri Mezarlık’tan başlayacak. Araç konvoyuyla gidilecek İncirlik Üssü’ndeki protesto eylemine çok sayıda kişinin katılması bekleniyor."