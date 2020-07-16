15 Temmuz’un yıldönümünde şehitler anıldı 

15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde Mamak’ta düzenlenen programlarla şehitler anıldı, mevlitler okundu.

Darbecilere gerekli cevabı millet verdi

Gün boyunca düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun yaşatıldığı Mamak’ta, programın açılış konuşmasını yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bugün bu vatan uğruna canını veren şehitlerimiz sayesinde, güven ve huzur içinde yaşıyoruz. 15 Temmuz, bu millete ve bu ülkeye ait olmayanlara karşı verilen destansı kahramanlık mücadelesidir. Türk milleti bu demokrasi zaferiyle top, tank, uçak, helikopter ve mermilere karşı sadece imanı ve inancıyla göğsünü siper etmiş, onurlu direnişiyle bağımsızlığından ve demokrasiden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kanıtlamıştır. O gece eşine az rastlanır bir destana imza atıldı. Halkımızın cesaretini simgeleyen 15 Temmuz Şehitleri Anıtımız gelecek neslimize önemli mesajlar veriyor. Şehitlerimizin anısını Mamak’ta yaşatıyoruz” dedi.

Şanlı bir demokrasi zaferi

15 Temmuz’un yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferi olduğunun altını çizen Ankara Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, “Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.