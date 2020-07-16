  • BIST 118.808
  • Altın 396,257
  • Dolar 6,8509
  • Euro 7,8167
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

15 Temmuz’un yıldönümünde şehitler anıldı 

15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde Mamak’ta düzenlenen programlarla şehitler anıldı, mevlitler okundu.
15 Temmuz’un yıldönümünde şehitler anıldı 

Darbecilere gerekli cevabı millet verdi
Gün boyunca düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun yaşatıldığı Mamak’ta, programın açılış konuşmasını yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bugün bu vatan uğruna canını veren şehitlerimiz sayesinde, güven ve huzur içinde yaşıyoruz. 15 Temmuz, bu millete ve bu ülkeye ait olmayanlara karşı verilen destansı kahramanlık mücadelesidir. Türk milleti bu demokrasi zaferiyle top, tank, uçak, helikopter ve mermilere karşı sadece imanı ve inancıyla göğsünü siper etmiş, onurlu direnişiyle bağımsızlığından ve demokrasiden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kanıtlamıştır. O gece eşine az rastlanır bir destana imza atıldı. Halkımızın cesaretini simgeleyen 15 Temmuz Şehitleri Anıtımız gelecek neslimize önemli mesajlar veriyor. Şehitlerimizin anısını Mamak’ta yaşatıyoruz” dedi.

dsc_1458-004.jpg

Şanlı bir demokrasi zaferi
15 Temmuz’un yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferi olduğunun altını çizen Ankara Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, “Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mezarlıklara bayram temizliği17 Temmuz 2020 Cuma 03:02
  • Yol yapım ve asfalt çalışmalarına 7/24 devam17 Temmuz 2020 Cuma 02:36
  • Su Faturalarına Taksit İmkanı17 Temmuz 2020 Cuma 02:33
  • 15 Temmuz Şehitleri Unutulmadı17 Temmuz 2020 Cuma 01:39
  • Altınova Hanımevi ilk mezunlarını verdi17 Temmuz 2020 Cuma 01:33
  • Endoskopik Sinüs ve Kafa Tabanı Cerrahi Atlası Piyasaya Çıktı17 Temmuz 2020 Cuma 00:47
  • 15 Temmuz Şehit Ailelerine Ziyaret16 Temmuz 2020 Perşembe 03:33
  • Hain darbe girişime ortak kınama16 Temmuz 2020 Perşembe 02:33
  • 15 Temmuz Şehitlerine dev anıt16 Temmuz 2020 Perşembe 01:31
  • Başkan Altınok gece mesaisinde15 Temmuz 2020 Çarşamba 05:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti