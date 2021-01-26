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15 ton mandalina çalan şüpheliler yakalandı

Adana’da bir narenciye bahçesinden 15 ton mandalina çalan Cebrail A. (34), Nurettin A. (41) ile onlara yardım eden Ali K. (40), polis ekiplerince yakalandı.
15 ton mandalina çalan şüpheliler yakalandı

Olay, 22 Ocak Cuma günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cırık Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde narenciye bahçesine gelen Cuma S. (57), ağaçlardaki mandalinaların toplandığını görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 15 ton mandalina çaldığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, mandalinaları Cebrail A. ile Nurettin A.’nın çaldığını, Ali K.’nin ise onlara yardım ettiğini belirledi. Yunusoğlu Mahallesi’nde saklandığı tespit edilen şüpheliler ekiplerin düzenlediği baskınla gözaltına alınırken, kamyonet içerisinde 5 ton mandalina ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin, mandalina hırsızlığı yapmadıklarını öne sürerek suçlamaları reddettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cebrail A. ile Nurettin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ali K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen 5 ton mandalina ise Cuma S.’ye teslim edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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