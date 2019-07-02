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15 yaşında Wimbledon'da Venus Williams'ı eledi

Kadınlar dünya 313 numarası 15 yaşındaki Gauff, Wimbledon'da 5 şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki Venus Williams'ı eledi.
15 yaşında Wimbledon'da Venus Williams'ı eledi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ilk gününde, tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Naomi Osaka, tek erkeklerde ise 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev ve 7 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının ilk gün maçları tamamlandı. Birçok favori tenisçi, 2019 Wimbledon'a ilk turda veda etti.

Kadınlar dünya sıralamasının 39. basamağındaki Yulia Putintseva, Birmingham Klasik Turnuvası'nın 2. turunda elediği dünya 2 numarası Naomi Osaka'yı bir kez daha yendi. Putintseva, maçı 2-0 (7-6, 6-2) kazandı.

Günün en ilginç maçı, 15 yaşındaki Cori Gauff ile Wimbledon'da 5 şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki Venus Williams arasında oynandı.

Açık dönemde Wimbledon elemelerini geçerek ana tabloya kalan en genç tenisçi olan Gauff, 6-4'lük setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Dünya 313'üncüsü Gauff, 1996 ABD Açık'ta bunu başaran Anna Kournikova'dan beri grand slam turnuvasında maç kazanan en genç kadın tenisçi oldu.

Klasmanın 139. basamağındaki Magdalena Rybarikova, 10 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka'yı, dünya 85 numarası Madison Brengle da Fransa Açık'ta final oynayan 16 numaralı seribaşı Marketa Vondrousova'yı 2-0'lık skorla eledi.

Kadınlarda 3 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 7 numaralı seribaşı Simona Halep, 12 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova ve 14 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ise yollarına devam etti.

Zverev ve Tsitsipas elendi

Tek erkekler ana tablo karşılaşmaları da iki büyük sürprizle başladı.

Klasmanın 221. basamağındaki Steve Darcis, 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 3-0, dünya 89'uncusu Thomas Fabbiano da 7 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas'ı 3-2 yenerek 2. tura çıktı.

Unvanını korumaya çalışacak dünya 1 numarası Novak Djokovic, Philipp Kohlschreiber'i, geçen yılın finalisti 4 numaralı seribaşı Kevin Anderson ise Pierre-Hugues Herbert'i 3-0 ile geçti.

10 numaralı seribaşı Karen Khachanov ve 11 numaralı seribaşı Daniil Medvedev de 2. tur bileti aldı. 

Federer ve Barty korta çıkacak 

Wimbledon'da 2 Temmuz Salı günü erkeklerin 2 numaralı seribaşı Roger Federer, Lloyd Harris, 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal ise Yuichi Sugita ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ile Zheng Saisai ve 5 numaralı seribaşı Angelique Kerber ile Tatjana Maria mücadele edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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