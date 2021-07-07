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15 yaşındaki Kayra'nın hedefi ağır sıklet dünya şampiyonluğu

Antalya'da eski tekvandocu babasının hikayeleriyle büyüyüp, dövüş sporlarına ilgi duyan 15 yaşındaki Kayra Nisa Saraç, ilk katıldığı Avrupa Muay Thai Federasyon Kupası'nda kazandığı altın madalyanın ardından dünya şampiyonasında birincilik elde etti. 
15 yaşındaki Kayra'nın hedefi ağır sıklet dünya şampiyonluğu

Antalya'da oturan Kayra Nisa Saraç, eski tekvandocu babası Erhan Saraç'a sevgisinden dolayı dövüş sporuna merak sardı. Babasının başarılarını anlattığı hikayelerle büyüyen Kayra, 5 yıl önce muay thai sporuna başladı. Antalya Spor Salonu'nda antrenör Yasin Urlu yönetiminde antrenman yapan Kayra, 3 yıl önce ilk defa katıldığı Türkiye şampiyonasında bronz madalya aldı. Kayra, 2019'da Antalya'da yapılan Avrupa Muay Thai Federasyon Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Milli takım forması giymenin gururunu yaşayan Kayra, pandemi nedeniyle uluslararası müsabakaların iptal edilmesinden dolayı hayallerini ertelese de hedeflerinden vazgeçmedi. Kısıtlama olduğu günlerde evde ve parklarda antrenman yapan Kayra, 3 Haziran'da Aydın'da yapılan Türkiye şampiyonasında altgençlerde birinci oldu. Kazandığı altın madalya ile aralık ayında Tayland'da yapılacak Muay Thai Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Kayra, antrenmanlara devam ediyor.

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Antrenör Yasin Urlu ile çalışmalarını sürdüren Kayra, "Çocukluğumda babamın tekvando yaparken yaşadıklarını çok dinledim. Dövüş sporu yapmak istedim. Muay thai sporuna başladım. 5 yıldır antrenman yapıyorum. Türkiye şampiyonluğu, Avrupa kupası birinciliği kazandım. Dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Hayalim dünya şampiyonasında altın madalyanın sahibi olmak. Dünya şampiyonasında altın madalya kazanıp, en genç ağır sıklet dünya şampiyonu unvanını kazanmayı hedefliyorum" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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