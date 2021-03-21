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15 yaşındaki okçu Azra Özdemir'in hedefi ay-yıldızlı forma

Adana'da, yaklaşık 4 yıl önce başladığı okçulukta Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde eden 15 yaşındaki Azra Özdemir, kendini geliştirerek milli sporcu olmayı hedefliyor.
15 yaşındaki okçu Azra Özdemir'in hedefi ay-yıldızlı forma

15 yaşındaki Azra Özdemir, babasının tavsiyesiyle 4 yıl önce tanıştığı okçuluk sporunda, İstanbul'da 2019'da düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Okçular Vakfı Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik, 2018'de de Samsun'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Azra, günde en az 150 ok atışı gerçekleştirerek ay-yıldızlı formaya ulaşabilmek için ter döküyor.

Rakiplerini geride bırakıp Türkiye genelinde kendi yaş kategorisinde ilk 8'e girerek teknik gelişim kampına çağırılan Azra'nın hedefi, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak.

"Yasemin abla ve Mete ağabeyi örnek alıyorum"
Azra Özdemir, AA muhabirine, okçuluğun güç gerektiren bir spor olduğunu, disiplinli ve kararlı atışlarla hedefine ulaşmak istediğini söyledi.

Hedefleri vuruncaya kadar zorlu eğitimlerden geçtiklerini belirten Azra, "Okçuluk hem zihinsel hem de fiziksek olarak zorlayıcı bir spor. Bu sporu çok çabalayarak ve çalışarak yapıyoruz. Okçuluk öz güvenimi artırıyor ve ok atışlarım daha iyi hale geliyor." diye konuştu.

Azra, milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ü örnek aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yasemin abla ve Mete ağabeyi kendime örnek alıyorum, onların ok atarken yaptıkları teknikleri izliyorum, yarışmalardaki tavırlarını gözlemliyorum. İleride milli takıma girip ay-yıldızlı formayla dünyaya sesimizi duyurmak istiyorum. Mete ağabeyim ve Yasemin ablam gibi tüm dünyaya İstiklal Marşı'nı dinletmek istiyorum."

Antrenör Akın Eskitütüncü de Azra'nın uyumlu ve disiplinli olduğunu, genç sporcunun başarılı sonuçlara ulaşacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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