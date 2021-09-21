  • BIST 1.392,820
  • Altın 491,74
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1200
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 23 °C
»

1,5 yıl aradan sonra kampüse dönen üniversitelilerde, yeniden kapanma endişesi 

Konya'da yeniden yüz yüze eğitime başlanan Selçuk Üniversitesi'nde yoğunluk yaşandı. 1,5 yıl sonra kampüse dönen öğrenciler, kurallara uyulmadığını ve okullarının yeniden kapanmasından korktuklarını söyledi.
1,5 yıl aradan sonra kampüse dönen üniversitelilerde, yeniden kapanma endişesi 

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilen Selçuk Üniversitesi'nde dün itibarıyla yeniden yüz yüze eğitime başlandı. Okulun ilk gününde Alaeddin Keykubad Kampüsü'nde öğrenci yoğunluğu yaşandı. 1,5 yıl sonra kampüse dönen öğrencilerin bir kısmının maske ve mesafe kurallarına dikkat etmediği görüldü. Yeniden okullarına kavuştukları için heyecanlı olduklarını söyleyen öğrenciler, aynı zamanda koronavirüs nedeniyle endişeye kapıldıklarını da dile getirdi.

Sağlık bilimleri fakültesi öğrencisi Şevval Yüksel "Aşırı derecede heyecanlıyız ve korkuyoruz. Umarım her şey iyi olur, istediğimiz gibi olur" dedi. 1'inci sınıfı okula gelmeden tamamladığını söyleyen aynı fakülteden Fadime Kaplan ise "Okula geldiğim için heyecanlıyım ama bir yandan da korkuyorum. Umarım hastalanmam. Şu an okul çok kalabalık, inşallah başımıza bir iş gelmez" diye konuştu.

'KURALLARA KİMSE UYMUYOR'

Önlemleri yetersiz bulan iletişim fakültesi öğrencisi Sena Andaç "Okulların tekrar kapanacağına dair bir düşüncem var. Kampüs çok kalabalık ve çoğu kişi de kurallara uymuyor. Muhtemelen okulları tekrar kapanacağını düşünüyorum. İlk gün, böyle yoğun olacağını bekliyordum. Kurallara kimse uymuyor ve uymakta istemiyor. Buna ben de dahilim" ifadelerini kullandı.

'ÜZÜCÜ BİR TABLOYLA KARŞILAŞTIM'

Okullarının yeniden kapanacağını düşünen iletişim fakültesi öğrencisi Osman Tuncer ise şunları söyledi:

"Muhtemelen birkaç aya yeniden kapanır diye düşünüyorum. Etrafta önlemlere uyan kimse yok. Çok umut verici şeyler görmedim açıkçası. Maskeler genelde kullanılmıyor. Kullanılan maskeler de yere atılıyor. Çok rahatsız edici bir ortam var. Hiç mutlu değilim genel olarak üzücü bir tabloyla karşılaştım."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Havalimanı 'Yılın Havalimanı' ödülüne layık görüldü21 Eylül 2021 Salı 12:38
  • Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor21 Eylül 2021 Salı 12:31
  • Diyarbekirspor Token'e yoğun talep21 Eylül 2021 Salı 12:29
  • PKK'nın saldırı hazırlığındaki bombacısı yakalandı21 Eylül 2021 Salı 12:25
  • Covid-19 temaslısı oğlu ile toplantıya katıldı, aşı karşıtlarına isyan etti21 Eylül 2021 Salı 11:29
  • Malatya'da korkutan deprem21 Eylül 2021 Salı 11:29
  • Avrupa'nın ordu kurma hayali bitmiyor21 Eylül 2021 Salı 11:25
  • Kayseri'de doğal gaz patlaması: 4 yaralı21 Eylül 2021 Salı 11:09
  • Türkiye ve Azerbaycan uçakları İstanbul Boğazı'nda selamlama uçuşu yaptı21 Eylül 2021 Salı 11:03
  • İçişleri Bakanlığı: 979 sığınak ve mağara imha edildi21 Eylül 2021 Salı 11:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti