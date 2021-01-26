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15 yıl birlikte yaşadığı kadını öldüren sanık: Böyle olsun istemezdim

-İZMİR’in Konak ilçesinde 15 yıldır birlikte yaşadığı Dilek Yüksel’i (43) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Seyfetin Erilmez'in yargılanmasına başlandı. Erilmez, “Eşimle aramızda hiçbir sorun yoktu. Bir anlık öfkeyle ona kıydım" dedi.
15 yıl birlikte yaşadığı kadını öldüren sanık: Böyle olsun istemezdim

Olay, 12 Temmuz 2020'de, Güney Mahallesi 1148/1 Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yaşayan Seyfetin Erilmez ve Dilek Yüksel arasında miras tartışması çıktı.  Yüksel’in ölen annesinden kalan mirasın paylaşımı konusunda yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Erilmez, kadını çeşitli yerlerinden bıçakladı. Erilmez kaçarken, komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Dilek Yüksel’in hayatını kaybettiği saptandı.Kısa süre sonta teslim olan Erilmez ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. 

4’üncü Ağır Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Erilmez’in yanı sıra Yüksel’in kızı Duygu Sezgin ile tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

MİRAS TARTIŞMASI İDDİASINI KABUL ETMEDİ

Sanık Seyfettin Erilmez ifadesinde, Yüksel’i miras sebebiyle öldürdüğü suçlamalarını kabul etmedi. Erilmez, “Dilek ile 15 yıldır nikahsız olarak yaşadık. Benim de onun da ilk evliliklerimizden birer evladımız var. Dilek’i miras sebebiyle öldürdüğüm iddiasını kabul etmiyorum. Çünkü kayınvalidem ve kayınpederim 65 yaş aylığıyla geçinirlerdi. Ortada herhangi bir miras bulunmuyor. Dilek ile kavgalarımız genellikle beni kıskandığı için olurdu. Her ailede olan tartışmalar dışında bir tartışmamız olmazdı. Dilek, uyuşturucu ticareti yaptığı için cezaevine girmiş, olaydan 3 gün önce de tahliye olmuştu. Olay günü dışarıdaydık. Eve geldiğimizde ise şeker hastası olduğum için cinsel olarak sıkıntı yaşadım. O da benimle alay etti" dedi.

'SAYISINI HATIRLAYAMADIĞIM KADAR BIÇAK DARBESİ VURDUM'

Yüksel ile birbirlerini sevdiklerini savunan Erilmez, “’Nasıl konuşuyorsun’ diye üzerine yürüdüm ve birbirimizi itmeye başladık. Ardından Dilek’in meyve soyduğu ekmek bıçağını aldım. Ben bıçağı alınca Dilek dış kapıyı açıp merdivenlerden inmeye başladı. Ben de ona yetiştim. Ardından da belinin yanına sayısını hatırlamadığım kadar bıçak darbesi vurdum. Dilek hiç bağırmadı ve yere düştü. Ben eve çıkarak üzerimi değiştirdim. Bıçağı nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Amcamın evine uğradıktan sonra parkta biraz tek başıma oturdum. Akşama doğru da teslim oldum. Dilek ile birbirimizi seviyorduk. Olayın böyle sonuçlanmasını istemezdim. Bu pişmanlık benimle mezara gidecek. Bir anlık öfkeyle eşime kıydım" ifadelerini kullandı.

‘SİZİ ÖLDÜRÜR, DELİ ROLÜ YAPARIM’

Yüksel’in ilk eşinden olan kızı Duygu S. ise, Erilmez’in annesine miras konusunda sürekli baskı yaptığını söyleyerek, “Aralarında sürekli kavga ve tartışma vardı. Sanığın savunması doğru değil. Annemi sürekli darbederdi. Başka erkekler görmesin diye annemi hem benim evime hem de anneannemin evine bile göndermezdi. Anneannemden 150 bin lira miras kaldığı doğrudur. Vasiyetinde de dedem öldükten sonra paranın annem ve kardeşleri tarafından paylaşılmasını istemişti. Bu sebeple hala bankadadır. Anneannem öldükten birkaç ay sonra alkollü olarak evime gelen sanık, ‘Dedene söyle miras kalan parayı dağıtsınlar. Seni de anneni de öldürür, deli rolü yapar ceza almam’ dedi. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Tanık H.G. de Erilmez ile Yüksel arasında miras kavgası olduğunu belirterek, “Bir gün Dilek Yüksel bize geldiğinde miras konusunda Seyfettin’in kendisine baskı yaptığını söylemişti. Olay günü de bizim evdelerdi. Bir ara Dilek ablanın, ‘Babam ölmeden para bölüşülmez’ dediğini duydum. Ardından da evlerine gittiler" şeklinde konuştu

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların da dinlemesi için duruşmayı erteledi.

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