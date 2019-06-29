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15 yılda biriktirdiği cep telefonları ile uyuyor

Fatih'te cep telefonu tamirciliği yapan Ekrem Karagüdekoğlu, 15 yılda 2 bin adet cep telefonunu biriktirdi. Karagüdekoğlu, cep telefonu koleksiyonu ile yatak odasında birlikte uyuyor.
15 yılda biriktirdiği cep telefonları ile uyuyor

İstanbul'un Fatih ilçesinde cep telefonu tamirciliği yapan Ekrem Karagüdekoğlu, eski telefonlara olan tutkusu ile dikkat çekiyor.

TELEFONLARIYLA BİRLİKTE UYUYOR

15 yıl içinde 2 bin telefon toplayan Karagüdekoğlu, geceleri de telefonları ile birlikte uyuyor. Topladığı cep telefonları arasında 2003 yılında Matrix Reloaded ile serinin ikinci filmi için üretilen özel telefondan, Abdullah Gül’ün Başbakan olduğu dönemde kullandığı telefona kadar özel telefonlar bulunuyor.

KIZLARI KISKANIYOR

Karagüdekoğlu, koleksiyonunun en nadide parçalarını evinde yatak odasında saklıyor. Her gün uyumadan önce iki dolabına dizdiği koleksiyonuna bakarak, uykuya dalıyor. İki kızı ise babalarının bu tutkusunu kimi zaman kıskanıyor. Koleksiyonculuk ve cep telefonu tamirciliği yapan Ekrem Karagüdekoğlu, özel koleksiyonu için “Onlar benim yavrularım gibi anlatılamayacak bir duygu tarifi yok.” ifadelerini kullanıyor.

"AŞK GİBİ BİR ŞEY"

Koleksiyonunda bulunan nadide telefonlar için bir çok dizi ve filmde kullanılması için teklifler alıyor. Bazı dizilerde de özel koleksiyonunda bulunan telefonlar kullanıldı. Karagüdekoğlu, “2 bin civarında telefonum var ama bunların içerisinden bin tanesi nitelikli ve diğerlerinden daha değerlidir. Bu koleksiyon işinin kelime karşılığı tutku değil. Aşk gibi hastalıktan öte bir şey. Bir tane olsun diye başladım, sonra baktım yetmiyor. Ne kadar varsa hepsini istiyorsun.” şeklinde konuştu.

"YATAK ODASINDA SAKLIYOR"

Kendi koleksiyonunda bulunan telefonların zamanında ulaşması zor olan cihazlar olduğunu vurgulayan Karagüdekoğlu, “Şu anda burada gördüğünüz telefonların bir çoğu zamanında insanların birkaç maaşlarına denk gelecek fiyatlara sahipti. İnsanlar bu telefonları zamanında kolay alamıyorlardı. Ben telefon koleksiyonumu yatak odamda saklıyorum. Onlar benim yavrularım gibi.” diye konuştu.

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