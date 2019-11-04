150 bin çoban ithal edeceğiz

Ülkemizde milyonlarca işsiz var ancak asgari ücretin üzerinde maaşla çalışacak çoban bulunamıyor. Yetiştiriciler, 150 bin çobana ihtiyaç duyduklarını Ankara’ya iletti. Bakanlıklar, özellikle Afgan çobanları getirmek için düğmeye basıyor.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 5 bin lira maaş ödenmesine rağmen çalıştıracak çoban bulamadıklarını söyledi.

Küçükbaş hayvancılık sektörünün meselelerini ve gündeme dair konuları bir grup gazeteciye değerlendiren Çelik “Türkiye’de çoban meselesi çözülmeden, küçükbaş hayvan sektörünün problemleri çözülemez. İnsanlar hayvancılık yapmak istiyor ama çoban konusunda dertli. Meralarımız, coğrafyamız ve iklim şartlarımız yeterli. Fakat çoban bulamadığımız için hayvancılık yapamıyoruz. Hâlihazırda 150 bin çoban açığımız var. Bunun için Afgan çoban ithal etmek istiyoruz” dedi.

AFGAN ÇOBAN DÖNEMİ

Türkiye gazetesinin haberine göre, yetiştiricilerin de Afgan çoban istediklerini ve çalışma izinleri konusunda önemli gelişmelerin olduğunu anlatan Çelik “Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuyu görüştük. Kendisi de Afgan çoban konusuna sıcak bakıyor. Öyle ki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çalışma izni meselesini bile ele almışlar. Şu anda mevzuat çalışmaları sürüyor. Olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. Hâlihazırda birçoğu kaçak çalışıyor. Yasallaştığı zaman rahat çalışabilecekler. Bakarsınız, ilerleyen zamanlarda ailelerini de getirirler. Avrupa’da nereye gidersen git, bu işleri aileler yapıyor. Üç bin hayvana iki üç kişi bakıyor” dedi.

Son yapılan düzenlemelerde çoban desteğini olumlu bulduklarını da belirten Çelik, şöyle devam etti: Uygulama ilk başladığında istenen hayvan sayısı 300’dü. Biz yüksek bulduk. Çünkü büyük işletme yok. Sonra 100’e düştü. Çok iyi oldu. Yetiştiriciler için 5 bin liralık destek gerçekten önemli...

4,5 MİLYON İŞSİZ VAR, AMA!

Türkiye’de işsiz sayısı, resmî rakamlara göre 4,5 milyon kişi civarında. Buna rağmen asgari ücretin 2,5 katı maaşla çobanlığa ilgi duyan yok. TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, gençlerin çobanlığa çekilmesi için İŞKUR’un devreye girmesi gerektiğini kaydetti. Çelik “İşe yerleştirmelerde çobanlığa kontenjan ayrılmalı. En azından devletin kontrolü altındaki profesyonel işletmelerdeki çoban ihtiyacı böyle karşılansın. Bu adım atılırsa insanımız bu mesleğe alışacak, sıcak bakacak ve gittikçe talep olacak” şeklinde konuştu.

ÜÇ AY BİLE ÇALIŞAN OLMUYOR

Sivas’ta büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yaparak hem natürel süt ürünleri imal eden hem de etçil ırk yetiştiren bir üretici “Türkiye’de hayvancılığın önündeki en büyük engel çoban sıkıntısı” diyerek probleme dikkat çekiyor. Ahmet Erdem adlı yetiştirici “Merada hayvanların otlaması çok önemli. Bunun için çobanla anlaşıyorum. Aylık üç bin lira maaş, kalacak ev veriyorum. Gıda ihtiyacını karşıladığım gibi elektrik, su, enerji faturaları da bana ait. Ancak bir süre sonra bakıyorum ki, hayvanları dağa bırakıp kaçmış. Ya da zaten ahırdan hiç çıkarmamış” diyerek durumunu anlatıyor. Ahmet Erdem “Bazıları da ilk ay maaşını aldığı gibi şehre iniyor. O gün çeşitli şekillerde harcayarak parayı bitiriyor. Evine döndüğünde eşi ve varsa çocuklarına olan mahcubiyeti sebebiyle günlük iş arama peşine düşüyor. Bu da kaçışlarına bir sebep ama ülkemiz insanının iş beğenmeme problemine iyi bir örnek. Derdimiz büyük. İthal çoban kesin çözüm olur” diyor.