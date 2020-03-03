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150 yıldır akan çeşme hem lezzetli hem ücretsiz

Mamak Kayaş Mahallesi’nde 150 yıldır akan çeşmenin suyu tadı ve doğallığı ile büyük rağbet görüyor. Mahallelinin yanı sıra Başkent’in pek çok ilçesinden vatandaşlar buraya gelerek, kaplarını dolduruyor. 
150 yıldır akan çeşme hem lezzetli hem ücretsiz

Mamak Kayaş Mahallesinde 150 yıldır akan çeşmeye Başkent’in her yerinden gelen vatandaşlar sularını dolduruyor. Gazetemize konuşan mahalle Muhtarı Ahmet Halat kendisinin de 1984 yılından beri bu suyu kullandığını belirterek, “Yalnızca çevre ilçeler değil Yenimahalle’den, Çankaya’dan gelenler var. Çayı ve lezzeti güzel olduğu için tercih ediliyor” dedi. Çeşme başında su dolduran mahalleli ise, “Yıllardır evimizin içme suyunu buradan karşılıyoruz. Herhangi bir sorun yaşamadık. Marketten alınan sulardan çok daha lezzetli ve tabi ekonomik” diye konuştu. 

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HEM EKONOMİK HEM LEZZETLİ
Evlerine götürmek için kaplarını dolduran hatta oluşan kuyrukta sıra bekleyen vatandaşlar, “Damacana fiyatları hem pahalı hem de bu çeşmenin suyunun lezzetini vermiyor. Eve hiç market suyu almadım. Çocukluğumuzdan, gençliğimizden beri buradan içeriz. Bugüne dek bir sorun yaşandığını hiç duymadık şahit olmadık. Akrabalarımız başka yerlerde oturuyor. Onlar da hafta sonu gelir büyük kaplarla doldurur gider. Bu çeşmenin suyuyla demlenen çayı lezzeti çok başka oluyor. Sırf çay demlemek için gelip su alanlar var” dedi. 

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ÇAYI GÜZEL OLUYOR
Konuyla ilgili gazetemize bilgilerini paylaşan Kayaş Mahallesi Muhtarı Ahmet Halat ise kendisinin de yıllardır bu suyu kullandığını belirterek, “Mahalledeki çeşmeye Ankara’nın her yerinden gelenler var. Tarihinin 150 yıl kadar eski olduğu söylüyorlar. Kaynağı ben biliyorum. Bir tepenin altında oradan borularla geliyor. Çıktığı yere hayvan falan giremez. Şimdiye kadar bir sorun olmadı. Ara ara mahalleli, camii cemaatinden vatandaşlar numune alarak teste gönderiyorlar. Çeşmenin başı hiç boş kalmaz. İnsanların ilgisi büyük. Kendim de 1984’den beri içiyorum. Lezzeti ve çayı çok güzel oluyor” ifadelerine yer verdi.  

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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