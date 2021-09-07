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1500 çocuğa okul hediyesi

Altındağ Belediyesi miniklerin yüzünü güldürdü. Bu yıl okula başlayacak olan ihtiyaç sahibi 1500 öğrenciye, içleri kırtasiye malzemesi ile dolu okul çantası verildi.
1500 çocuğa okul hediyesi

Altındağ Belediyesi, sosyal yardım desteği alan 900 ailenin, okula başlayan 1500 çocuğuna, içerisinde her tür kırtasiye malzemesinin bulunduğu çantalar hediye etti. Okul açılmadan önceki gün tüm çantaların adreslere elden teslim edildiğini söyleyen Başkan Asım Balcı "1500 Altındağlı ihtiyaç sahibi çocuğumuz, okul çantalarına kavuştu. Yeni eğitim ve öğretim döneminin hepsine hayırlı olmasını diliyorum. Tüm öğrencilere Allah zihin açıklığı versin" dedi.

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ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Başkan Balcı, "Ekiplerimiz çantaların hazırlanması için arı gibi çalıştı. İçlerine okula yeni başlayacak bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği pek çok kırtasiye malzemesini koyduk. Kurşun kalemden deftere, resim defterinden boya kalemine kadar birçok ihtiyacı içinde barındıran okul çantaları, beslenme çantaları ile birlikte çocuklarımıza teslim edildi. Çocuklarımız çantalarını görünce çok sevindi, hepsinin yüzü güldü. Onların mutluluğu bize yeter... Okula nasıl başlarlarsa öyle gider. İnşallah yüzleri hep güler..." ifadelerini kullandı.

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